Аналитики предсказывали, что товарные запасы увеличатся на 2,94 млн баррелей, однако реальный прирост составил 4,85 млн баррелей. Статистика по запасам пока препятствует росту цены на нефть.

Энергетика Энергетика Росстат сообщил о росте цен на дизтопливо на АЗС России Росстат указывает, что с 12 по 19 ноября цена на дизтопливо на российских АЗС выросла на 1 рубль. Об этом говорится на сайте ведомства.

Энергетика Энергетика Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до 50 долларов Средняя цена нефти Urals в 2019 году ожидается на уровне 63,4 Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение цен на нефть до 50 долларов к 2025-2030 годам, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Орешкина.

Энергетика Энергетика В ЦБ допустили ужесточение требований к торгам бензином на бирже Директор департамента товарного рынка и рынка ценных бумаг ЦБ Лариса Селютина заявила о том, что Банк России, который является одним из регуляторов биржи, может ужесточить требования к биржевым торгам, а также к раскрытию и регистрации внебиржевых сделок.

Энергетика Энергетика В Дагестане наложили три штрафа на «Газпром межрегионгаз Пятигорск» На предприятие был наложен штраф в размере 3 млн рублей — по миллиону за каждое нарушение.

Энергетика Энергетика ТГК-1 перейдет на физический метод учета расходов Комитет по тарифам после детального анализа расчетных тарифов предложил перейти ПАО «ТГК-1» на физический метод распределения расхода условного топлива между электрической и тепловой энергией, начиная с нового года.

Энергетика Энергетика За год в Саратовской области открыли семь месторождений нефти и газа Зарплатный фонд за указанный период составил более 2 млрд рублей. Кроме того, в этом году открыли семь месторождений.

Энергетика Энергетика Танкеры Ямал СПГ перекачивают груз на севере Норвегии С начала запуска Ямал СПГ на севере России танкеры арктического класса доставляют грузы в Британию, Бельгию или Нидерланды, где они либо разгружают, либо перекачивают СПГ.

Энергетика Энергетика ФАС назвала устойчивой ситуацию с топливообспечением страны Российская экономика полностью обеспечена топливом, несмотря на напряженную ситуацию на рынке нефтепродуктов, запасы топлива превышают прошлогодний уровень.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз Украины» существенно снизит цену на газ для предприятий В декабре 2018 года компания «Нафтогаз» намерена снизить цену на газ для промышленности, сообщила пресс-служба компании 22 ноября на официальном сайте.

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Энергетика Энергетика Долги за газ теплоснабжающих организаций Дона достигли 800 млн руб За год сумма увеличилась более чем вдвое За прошедший год долги за газ теплоснабжающих компаний Ростовской области выросли более чем вдвое и достигли 788 млн руб. Об этом рассказали в компании "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону".

Энергетика Энергетика Казахстан отложил сроки начала экспорта своего бензина Согласование проекта соглашения по экспорту казахстанского бензина в Киргизию затянулось, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, сообщает 22 ноября издание Forbеs-Казахстан.

Энергетика Энергетика Total вышла на розничный рынок топлива Бразилии Французская Total подписала соглашение с бразильской Grupo Zema о покупке ряда активов группы в секторе розничной торговли топливом, сообщила компания.

Энергетика Энергетика OMV сообщила об открытии газового месторождения в Румынии OMV Petrom, румынская "дочка" австрийской компании OMV, сообщила об открытии газового месторождения на юго-западе Румынии, следует из сообщения компании.