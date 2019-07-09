Например, в исключительных случаях, если предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, работодатель может перенести отпуск работника (с его согласия) на следующий рабочий год.

с чего всё началось

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.

Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Политика Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Экономика Названы главные способы кражи денег с карт россиян По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.

Происшествия В Москве во время операции в частной клинике умерла пациентка "По данным следствия, 8 июля в одной из частных клиник в центре Москвы во время планового оперативного вмешательства скончалась женщина 1981 года рождения", - сказала Иванова.

Экономика Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в Сбербанке Молодых инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет интересуют серьезные финансовые инструменты, более 80% из них инвестируют в облигации, говорится в исследовании Сбербанка.

Политика Пранкеры поговорили с премьером Северной Македонии от имени Порошенко Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

Экономика Правительство предложило значительно повысить акциз на вино Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Происшествия В офисе «Красного и белого» проводятся обыски Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.

Происшествия Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков Генеральная прокуратура России организовала проверку информации об утечке данных клиентов трех российских банков.

Политика Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.

Политика Президент Грузии обратилась к российским властям Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".

Политика Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".

Происшествия Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.

Экономика Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.

Экономика ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго» Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.

Общество Дагестанская свадьба попадет в Книгу рекордов Гиннесса В мэрии Дербента сообщили, что свадьбы сыграют 14 пар-представителей различных народностей Дагестана, а также 6 из зарубежных стран.

Экономика Стало известно, когда США ожидает дефолт Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.

Политика Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в новом формате Новые предложения по урегулированию конфликта на Украине имеют право на существование, но должны соответствовать резолюции Совета безопасности ООН, утвердившей минские соглашения, и учитывать необходимость прямого диалога Киева и Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Шоу-бизнес Марина Александрова показала редкое фото своих детей Дети Марины Александровой (карусель, листайте вправо) Сегодня Александрова вновь порадовала подписчиков яркими фото с детьми.