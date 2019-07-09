Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпускеТАСС 02:30
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Читать в источнике
Оценить144
с чего всё началось
Например, в исключительных случаях, если предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, работодатель может перенести отпуск работника (с его согласия) на следующий рабочий год.Российская газетавчера в 20:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:36, Вашингтон
Политика
Аксенов сообщил об отставке министра здравоохранения Крыма
Во вторник, 9 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам об отставке министра здравоохранения Крыма Александра Голенко, передает РИА Крым.
Обновлено в 05:30
Политика
На Украине подготовили ходатайство об аресте активов Порошенко
Следователи государственного бюро расследований (ГБР) Украины подготовили ходатайство на арест всего движимого и недвижимого имущества завода «Кузня на Рыбальском» и его акций по делу против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:41
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Наука
Замороженный во льду Антарктиды 1,5 тысячи лет мох вернулся к жизни
Замороженный во льду Антарктиды полторы тысячи лет организм вернулся к жизни, начав новое деление клеток.
Обновлено в 03:40
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Тюменские налоговики банкротят старейшее предприятие региона
Сегодня на заводе трудятся порядка семидесяти человек. Основная часть площадей предприятия сдается в аренду для мебельного производства.
Обновлено в 03:37
Политика
В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды
Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
В Генпрокуратуре отметили снижение числа массовых беспорядков в России
В России в 2018 году сократилось количество уголовных дел по статье о массовых беспорядках, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 06:33
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Общество
Чиновница в ЯНАО назначила сына-слесаря режиссером культурного центра
В Ямало-Ненецком автономном округе директор Пуровского районного центра национальных культур взяла на работу режиссером сына, который был по образованию слесарем и имел стаж работы методистом.
Обновлено в 03:34
Здоровье
Минздрав не видит оснований для возврата алкогольных энергетиков
Минздрав не видит оснований для отмены запрета оборота алкогольных энергетиков в России, сообщили RNS в министерстве, комментируя инициативу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о снятии запрета с оборота слабоалкогольных тонизирующих напитков в России.
Обновлено в 04:54
Авто
Jaguar Land Rover позаботится об уровне стресса водителей
Обновлено в 06:07
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Политика
Суд США признал, что Мюллер и Барр не знают американских законов
Спецпрокурор США Роберт Мюллер и генпрокурор Уильям Барр не были привлечены к ответственности, так как не знают законов.
Обновлено в 02:27
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Здоровье
«Стоп Сахарова»: как ветеринары-надомники вместо лечения убивают питомцев
Владелицей клиники якобы является уроженка Волгограда и фельдшер по образованию Елена Борисовна Сахарова.
Обновлено в 05:39
Политика
Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливе
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Политика
Решение по санкциям против Грузии пока не принято, сказал Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение на этот счет пока не принято.
Обновлено в 06:27
Кино
Анджелина Джоли ссорится с Эль Фаннинг в трейлере новой «Малефисенты»
Главные роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Тэмпл и Чиветель Эджиофор, режиссёр – Хоаким Роннинг.
Обновлено вчера в 11:17
Технологии
Сооснователь Apple Стив Возняк призвал людей удаляться из Facebook
Уже прошел год, как сооснователь Apple Стив Возняк удалил свою личную страницу на Facebook.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика
Названы главные способы кражи денег с карт россиян
По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Общество
Саратов попал в топ-5 самых грязных городов страны
В результате самыми грязными городами страны были признаны Махачкала, Омск и Брянск. Саратов занял четвертую строчку в рейтинге.
Обновлено в 05:17
Политика
Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке
Обновлено в 03:05
Общество
Сбербанк назвал страны, где опасно пользоваться банкоматами
При посещении россиянами Великобритании, Индии, США, Индонезии и Канады Сбербанк порекомендовал быть осторожнее при использовании банкоматов, потому что риск стать жертвой скимминга в этих странах очень высок.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии
Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.
Обновлено в 03:31