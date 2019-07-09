Общество
Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпускеКоммерсантъ 01:41
Если же работнику вовремя не выплатили отпускные или предупредили о начале отпуска позднее чем за две недели, то работодатель обязан перенести отпуск на другой согласованный с сотрудником срок. Для этого сотрудник должен подать письменное заявление, добавили в Роструде.
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с чего всё началось
Например, в исключительных случаях, если предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, работодатель может перенести отпуск работника (с его согласия) на следующий рабочий год.Российская газетавчера в 20:15
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