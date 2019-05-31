Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жаруГазета.Ru вчера в 22:42
Сообщение ведомства передает РИА "Новости". В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Как сообщает РИА Новости, в жаркую погоду работодателю следует следить за тем, чтобы в офисах и рабочих посещениях всегда была доступна питьевая вода и аптечка с медикаментами.RT на русскомвчера в 21:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 00:52, Ашберн
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 15:43
Музыка
Bon Jovi впервые за 30 лет выступит в Москве
В компании-организаторе гастролей рокеров SAV Entertainment рассказали, что менеджмент Bon Jovi настоял на проведении шоу на стадионе "Лужники", где группа выступала в 1989 году на Московском музыкальном фестивале мира (Moscow Music Peace Festival).
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Украина ведет две войны, заявил Зеленский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:18
Футбол
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»
Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Первыми в матче забили хозяева.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
Что изменится в российских законах в июне 2019 года
С 1 июня стартует третий этап амнистии капиталов. Он продлится до 1 марта 2020 года.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес
Филипп Янковский назвал Никиту Михалкова образцом актера и личности
Обновлено 29 мая в 11:24
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей
Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии детей, которые пострадали в Улан-Удэ, когда ветер снес батут.
Обновлено вчера в 05:57
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Верховная рада не стала принимать отставку Гройсмана
Верховная рада Украины не приняла отставку главы правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 06:53
Авто
На аукционе продадут новый MG Metro 6R4 из 80-х
Фактически новый MG Metro 6R4 выставят на торгах Silverstone Classic, которые пройдут с 26 по 28 июля этого года в Великобритании.
Обновлено вчера в 09:06
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено вчера в 08:14
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову возмутила просьба дизайнера не носить его вещи
В ходе разговора журналистка рассказала о том, что один из российских дизайнеров просил ее поговорить с Ольгой Бузовой и сказать, чтобы она больше не носила его вещи.
Обновлено в 00:08
Финансы
Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям
В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".
Обновлено вчера в 05:31
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Финансы
Нерезидентов измерят плоской шкалой
Подоходный налог для отсутствующих в стране более полугода может быть снижен Правительство готовится снизить ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов с 30% до стандартных 13%, сообщил 30 мая первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 15:30
Шоу-бизнес
«Обнаженный сосок» блогерши ввел в заблуждение пользователей сети
Блогерша Эбби Гилмор (Abby Gilmore) запутала подписчиков снимком, на котором некоторые заметили, как им показалось, ее обнаженный сосок.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%
Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено вчера в 12:13
Авто
Названы российские цены на обновленный Infiniti QX60
Российские продажи обновленного кроссовера Infiniti QX60 начнутся в июне текущего года.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Россия предложила Японии перейти на безвизовый режим
Глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Момент столкновения двух судов в Будапеште попал на видео
После столкновения прогулочный катер перевернулся и быстро пошел ко дну. На его борту находились 33 туриста из Южной Кореи.
Обновлено вчера в 03:03
Общество
В Приморье появится свое Правительство
Администрацию Приморского края переформатируют в Правительство. Его состав уже утверждён губернатором Олегом Кожемяко.
Обновлено в 00:07
Кино
Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов»
В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив «Игру престолов».
Обновлено вчера в 06:38
Общество
Спецдокладчик ООН: в Британии Ассанжа подвергают психологическим пыткам
Британские власти подвергают основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа психологическим пыткам, заявил спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер.
Обновлено вчера в 23:59
Авто
Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX
Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено 29 мая в 23:08
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено вчера в 09:32