Роструд призвал сокращать рабочий день в жаруГазета.Ru вчера в 22:42

с чего всё началось

Сообщение ведомства передает РИА "Новости". В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Общество СП подсчитала, сколько пенсионер может потратить в день Российские пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день. такие данные, как сообщает РИА Новости, представила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

Шоу-бизнес Сын Романа Абрамовича Аркадий изменился до неузнаваемости Сын 52-летнего Романа Абрамовича Аркадий, прилетевший в Баку для посещения финала Лиги Европы, изменился до неузнаваемости и возмужал.

Политика В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".

Авто Hyundai Santa Fe получил «продвинутую» систему мониторинга слепых зон Компания Hyundai оснастит кроссовер Santa Fe системой Blind-Spot View Monitor, действующей на основе двух камер заднего вида.

Общество Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.

Культура Лауреатов премии «Культурное наследие» объявят в Москве Торжественная церемония награждения лауреатов ХІV Национальной премии "Культурное наследие" состоится в четверг вечером в главном зале Общественной палаты РФ в Москве, сообщили ТАСС в оргкомитете премии.

Экономика Минфин проведет масштабную рекламную кампанию народных ОФЗ Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н).

Технологии Пять технологических проектов Ростеха стали победителями корпоративной программы «Вектор» Команды-победители получат консалтинговую и финансовую поддержку для реализации технологических проектов, ориентированных на гражданские рынки, на предприятиях Ростеха.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Глава администрации Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", сообщается на сайте городской администрации.

Общество Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.

Политика В США разгорелся скандал из-за спрятанного от Трампа эсминца Маккейна В США разгорелся политический скандал из-за того, что Белый дом попросил военных спрятать от президента страны Дональда Трампа эсминец John S. McCain, названный в честь сенатора от Аризоны, умершего в 2019 году.

Футбол Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Политика Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.

Футбол Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма» Действующий контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2020 года. Янссен выступает за «Тоттенхэм» с 2016 года.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Финансы Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке Банк России мог бы для повышения коммуникации с рынком публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке, это помогло бы рынку лучше ориентироваться в своей деятельности, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Политика Секретарь СНБО Украины: Зеленский с Россией пока не контактировал Взаимоотношений президента Украины Владимира Зеленского с Российской Федерацией пока нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк 30 мая на телеканале «1+1».

Экономика ЦБ отозвал лицензию у кемеровского «Кемсоцинбанка» Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кемсоцинбанк». Об этом говорится в сообщении регулятора.