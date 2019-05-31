Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жаруГазета.Ru вчера в 22:42
Сообщение ведомства передает РИА "Новости". В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
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с чего всё началось
Как сообщает РИА Новости, в жаркую погоду работодателю нужно следить за тем, чтобы в офисах и рабочих помещениях всегда была доступна питьевая вода и аптечка с медикаментами.RT на русскомвчера в 21:44
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Технологии
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Футбол
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Политика
Китай создаст чёрный список иностранных компаний
Минкоммерции КНР заявило, что создаст чёрный список иностранных компаний и физических лиц.
Обновлено в 06:00
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Космос
НАСА с 2020 года хочет возить на МКС туристов на американских кораблях
Обновлено вчера в 20:02
Кино
Найден режиссер для ремейка «Белоснежки»
Обновлено в 03:30
Политика
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Политика
Бизнес-партнер Зеленского считает, что с Путиным можно договориться
Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Тимур Бекмамбетов
Обновлено в 05:20
Происшествия
В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек
Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Футбол
Черчесов рассказал о своём отношении к возможному переходу Дзюбы в АПЛ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что главное при переходе футболиста в новый клуб — продолжать совершенствоваться, как игроку.
Обновлено в 06:56
Кино
Вышел тизер-трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar
В YouTube опубликован тизер-трейлермультфильма «Вперед» от сдудии Pixar. Мировая премьера мультфильма намечена на март 2020 года.
Обновлено в 02:17
Кино
Критик прокомментировал удаление сцен из фильма про Элтона Джона
Картина "Рокетмен" о жизни известного британского певца и композитора Элтона Джона в России выходит с рейтингом 18+, поэтому удаленные из нее сцены вряд ли бы нарушили законодательство страны, теперь же зрители увидят версию, которая может изменить их восприятие фильма в целом, считает кинокритик Тимур Алиев.
Обновлено в 06:51
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Шоу-бизнес
Наташа Королева станцевала в честь своего 46-летия в розовом парике
На артистке надеты розовый парик и желтый жакет. Наташа Королева спела о «принцах, которые стареют», только вот она «все красивеет».
Обновлено вчера в 23:34
Авто
Электрический Mini Cooper SE отбуксировал грузовой Boeing
Кстати, буксировал электрический Mini буксирует тот самый Boeing 777F, на борту которого в прошлом году состоялась презентация концепта BMW Vision iNEXT.
Обновлено в 06:23
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США
Поиск политического решения по урегулированию сирийского конфликта остается для США приоритетным, заявил государственный секретарь Штатов Майк Помпео.
Обновлено в 06:26
Экономика
СП подсчитала, сколько пенсионер может потратить в день
Российские пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день. такие данные, как сообщает РИА Новости, представила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 04:42
Политика
Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским
24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.
Обновлено в 06:08
Происшествия
ФСБ выявила крупное хищение у предприятия «Росатома»
Томское управление ФСБ выявило схему по хищению средств входящего в «Росатом» центра вывода из эксплуатации реакторов.
Обновлено в 05:09
Общество
Росреестр перечислил штрафы для дачников
Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Политика
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
В РПЦ отреагировали на «мироточение» креста на могиле Юлии Началовой
Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", по информации российских СМИ, работники Троекуровского кладбища, где захоронена Юлия, рассказали, что дубовый крест на ее могиле начал мироточить.
Обновлено вчера в 09:29
Общество
Фонд святой Екатерины показал сквер у Театра драмы с храмом
Фонд святой Екатерины показал, как бы выглядела набережная в уральской столице, если бы храм небесной покровительницы города был возведен на площадке у Театра драмы.
Обновлено вчера в 10:01