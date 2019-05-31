Роструд призвал сокращать рабочий день в жаруГазета.Ru вчера в 22:42

с чего всё началось

Сообщение ведомства передает РИА "Новости". В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

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