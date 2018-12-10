Общество

Роструд пояснил порядок выплат новогодних премий
Газета.Ru
12:10

В Федеральной службе по труду и занятости пояснили порядок выплат новогодних премий. Речь идет о части заработной платы, которая стимулирует работников повышать качество их труда и производительность. Премия зависит исключительно от заинтересованности работодателя и его финансовых возможностей.
Газета.Ru12:10
с чего всё началось

В Роструде объяснили, как наказать работодателя за невыплату новогодней премии

Специалисты пояснили: начисление премии, ее размер и порядок выплаты являются прерогативой работодателя, однако если система премирования была изначально введена в организации, руководитель обязан соблюдать утвержденные правила.
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