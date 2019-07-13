Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельностиИзвестия 00:48

В Роструде рассказали, с какого возраста детям можно выходить на работу. Об этом 13 июля сообщает «РИА Новости». В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
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Роструд назвал возраст, когда несовершеннолетний может работать без согласия родителей

ФАН01:20

Роструд назвал допустимый возраст для начала трудовой деятельности

Российская газета03:08

Роструд напомнил, с какого возраста детей можно отправлять на работу

URA.Ruвчера в 23:11

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

Газета.Ru07:57

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

Известия00:48

Роструд назвал возраст, с которого можно работать без согласия родителей

RT на русском00:44

В Роструде рассказали, когда дети могут пойти работать

РЕН ТВвчера в 20:29
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:12, Вашингтон
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Единоборства

Бойца UFC трясло от истощения на церемонии взвешивания

Обновлено в 09:20
Происшествия

В Сети появилось видео обстрела здания телеканала «112. Украина»

Двое стрелявших скрылись с места происшествия. При обстреле никто не пострадал.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Экономика

Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду

Доля расходов россиян на продукты питания во II квартале 2019 г. выросла до 38,9% по сравнению с 38,2% за аналогичные период прошлого года.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Власти окажут помощь россиянам, пострадавшим в ДТП в Абхазии

Обновлено в 09:51
Общество

Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие

Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью

Красотка-посол ФИФА разоткровенничалась и высказала свое мнение о медийных личностях: Ольге Бузовой, Ксении Собчак и опальных футболистах – Мамаеве и Кокорине.
Обновлено в 07:48
Политика

Помощники лидеров стран «нормандской четверки» встретились в Париже

Помощники и советники глав государств «нормандской четверки» встретились в Париже, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:00
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Политика

Украинский телеведущий опубликовал нецензурное обращение к Путину

Украинский телеведущий 24-го канала Артём Овдиенко опубликовал нецензурное обращение к президенту России Владимиру Путину по мотивам заявления грузинского ведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии и анонсировал телемост с Тбилиси.
Обновлено вчера в 09:32
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено 11 июля в 12:57
Футбол

Форвард сборной Швеции Маркус Берг перешел в «Краснодар»

Обновлено в 07:38
Политика

Зеленский едет на границу с Крымом

В рамках визита глава соседнего государства планирует посетить пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.
Обновлено в 03:58
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Общество

Российские школьники «взяли» пять медалей на олимпиаде по физике

Школьники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая завершилась 14 июля в Тель-Авиве (Израиль).
Обновлено в 08:57
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих

"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
Политика

США отвергли идею Зеленского об изменении нормандского формата

Представитель Госдепа, комментирую идею президента Украины Владимира Зеленского, который предложил расширить состав участников переговоров в нормандском формате, заявила, что Госдеп поддерживает усилия Зеленского, но изменение существующего формата не устранит препятствие прогрессу в соблюдении "минских договоренностей".
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

ТЭЦ в Мытищах восстановила работу после пожара

Подмосковная ТЭЦ-27 в Мытищах полностью восстановила работу после пожара на газопроводе, передает ТАСС со ссылкой на сообщение "Мосэнерго".
Обновлено в 05:06
Экономика

Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Технологии

В работе «Билайна» произошел сбой

По данным Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, мобильная связь не работает у 71%.
Обновлено в 07:57
Футбол

Матч Спартак - Сочи 13 июля: в стартовом составе хозяев будут Бакаев и Ломовицкий

В стартовом составе хозяев поля есть свои интересные детали. В воротах - Максименко, в полузащите появятся Джано и Зелимхан Бакаев.
Обновлено в 10:59
Футбол

«Рубин» объявил о подписании Старфельта

Бывший защитник «Гетеборга» Карл Старфельт официально стал игроком казанского «Рубина».
Обновлено в 09:30
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Омбудсмен отметила улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабильное, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике Зарема Чахкиева.
Обновлено в 09:23
Общество

Красноярский край накрыл смог от лесных пожаров

Обновлено в 07:19
Происшествия

Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве

Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
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