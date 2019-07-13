"Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а в некоторых случаях и в младшем возрасте", - рассказали в ведомстве. В Роструде отметили, что, например, 15-летний подросток может привлекаться для выполнения легкого труда без вреда для его здоровья.

с чего всё началось

В Роструде рассказали, с какого возраста детям можно выходить на работу. Об этом 13 июля сообщает «РИА Новости». В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.

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