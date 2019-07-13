Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельностиИзвестия 00:48
В Роструде рассказали, с какого возраста детям можно выходить на работу. Об этом 13 июля сообщает «РИА Новости». В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
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с чего всё началось
"Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а в некоторых случаях и в младшем возрасте", - рассказали в ведомстве. В Роструде отметили, что, например, 15-летний подросток может привлекаться для выполнения легкого труда без вреда для его здоровья.РИА Новостивчера в 20:16
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:06, Вашингтон
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Общество
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Обновлено в 02:13
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Армия и оружие
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Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
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