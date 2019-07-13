Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельностиИзвестия 00:48

В Роструде рассказали, с какого возраста детям можно выходить на работу. Об этом 13 июля сообщает «РИА Новости». В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Читать в источнике
с чего всё началось

Роструд назвал возраст, когда ребенок может работать без согласия родителей

"Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а в некоторых случаях и в младшем возрасте", - рассказали в ведомстве. В Роструде отметили, что, например, 15-летний подросток может привлекаться для выполнения легкого труда без вреда для его здоровья.
РИА Новостивчера в 20:16

Подробнее о событии

Роструд назвал возраст, с которого можно работать без согласия родителей

RT на русском00:44

Роструд напомнил, с какого возраста детей можно отправлять на работу

URA.Ruвчера в 23:11

В Роструде сообщили о минимальном возрасте начала трудовой деятельности

Комсомольская правда02:07

Роструд рассказал о типичных нарушениях трудовых прав несовершеннолетних

РИА Новости03:04

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

Известия00:48

Роструд назвал допустимый возраст начала работы

Газета.Ru03:21

В Роструде рассказали, когда дети могут пойти работать

РЕН ТВвчера в 20:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Технологии

Специалисты перечислили методы кражи персональных данных

Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

У Зеленского уточнили список попадающих под люстрацию лиц

Представитель украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Герус уточнил список тех, кто попадет под люстрацию.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Обновлено в 00:58
Происшествия

Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым

Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.
Обновлено вчера в 15:39
Общество

Победителем «Старательского фарта» в Магадане стал Сергей Палкин

Обновлено в 01:50
Технологии

Первый в мире роботизированный спасательный плот создан в России

Первый в мире роботизированный спасательный плот "Аврора" создан в России.
Обновлено вчера в 08:43
Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено 11 июля в 10:25
Происшествия

В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие

Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие

Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.
Обновлено вчера в 15:38
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

На Украине «раскусили схему» Путина

Гарри Табах, экс-представитель Североатлантического Альянса в РФ, сообщил, что Украина смогла «раскусить схему» Владимира Путина, российского лидера.
Обновлено в 03:01
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Происшествия

При пожаре в литературном архиве пострадали около 200 единиц хранения

Обновлено вчера в 12:53
Теннис

Федерер победил Надаля и вышел в финал «Уимблдона»

В решающем матче 37-летний Федерер встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который ранее победил Роберто Баутисту-Агута - 3:1.
Обновлено вчера в 14:43
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Спорт

Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Авто

Составлен ТОП-5 самых крутых вездеходов из России

«ШАМАН» Российский вездеход-амфибия «Шаман» 8x8, цена модели составляет 12 миллионов рублей.
Обновлено в 02:38
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Туристический автобус попал в аварию в Японии, пострадал 21 человек

Обновлено в 02:38
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Гаджеты

Xiaomi Mi 6 получил финальную версию MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie

Обновлено 11 июля в 15:22
Общество

В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:22
Здоровье

Просроченная каша может стать причиной развития рака

Каша с истекшим сроком годности повышает риск возникновения онкологических заболеваний, рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, терапевт Анна Белоусова.
Обновлено вчера в 06:16
Общество

В ООН обеспокоились лесными пожарами в Сибири и на Аляске

С начала лета в Сибири и на Аляске сгорели леса площадью, примерной равной 100 тысячам футбольных полей, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Общество

Обвиненный в педофилии миллионер познакомил Трампа с Меланьей

Обновлено в 03:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное