Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельностиИзвестия 00:48
В Роструде рассказали, с какого возраста детям можно выходить на работу. Об этом 13 июля сообщает «РИА Новости». В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
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с чего всё началось
"Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а в некоторых случаях и в младшем возрасте", - рассказали в ведомстве. В Роструде отметили, что, например, 15-летний подросток может привлекаться для выполнения легкого труда без вреда для его здоровья.РИА Новостивчера в 20:16
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