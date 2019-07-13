Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельностиИзвестия 00:48

В Роструде рассказали, с какого возраста детям можно выходить на работу. Об этом 13 июля сообщает «РИА Новости». В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
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с чего всё началось

Роструд назвал возраст, когда ребенок может работать без согласия родителей

Самостоятельно заключать трудовой договор могут несовершеннолетние с 16 лет, при этом работа в ночных клубах и игорном бизнесе запрещена для всех до 18 лет, а сыграть роль в театре можно в любом возрасте, рассказали РИА Новости в Роструде.
РИА Новостивчера в 20:16

Подробнее о событии

Роструд напомнил, с какого возраста детей можно отправлять на работу

URA.Ruвчера в 23:11

Роструд назвал возраст, когда ребенок может работать без согласия родителей

РИА Новостивчера в 20:16

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

Известия00:48

Роструд назвал возраст, с которого можно работать без согласия родителей

RT на русском00:44

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

Москва 24вчера в 23:13

В Роструде рассказали, когда дети могут пойти работать

РЕН ТВвчера в 20:29

«Дети и деньги»: Роструд рассказал, с какого возраста можно работать

ТК Звезда01:24
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
Экология

В Оренбурге приступили к обсуждению проекта по благоустройству озелененной зоны на улице Березке

В четверку лидеров попала и озелененная зона на улице Березке.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии

Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
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Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

По информации телеканала, инцидент произошел после того, как женщина попросила мужчину уступить ей место.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

В Киеве злоумышленники обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Полиция открыла дело по статье "Теракт".
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Политика

На Украине отметили достойную реакцию Путина на «игру» Зеленского

Политолог Михаил Погребинский рассказал, как глава РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сумел свести на нет его «игру», пишет ФБА «Экономика сегодня».
Обновлено вчера в 13:48
Общество

Победителем «Старательского фарта» в Магадане стал Сергей Палкин

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Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
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Информация о минировании дома родителей Зеленского не подтвердилась

Информация о наличии взрывного устройства в многоквартирном доме, где в Кривом Роге проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, оказалась ложной.
Обновлено вчера в 15:27
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«Барселона» вышла на первое место по тратам за последние пять лет

Обновлено в 01:48
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено вчера в 15:27
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Политика

Мэр Днепра назвал свое требование к Зеленскому в случае победы в пари

Обновлено в 01:06
Происшествия

В результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек

Обновлено вчера в 19:01
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:04
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

«Летающий радар» США загорелся в воздухе

В воздухе загорелся американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, из-за чего он был вынужден совершить аварийную посадку в Линкольне.
Обновлено в 01:33
Экономика

Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах России

Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр.
Обновлено вчера в 10:35
Политика

Какие периоды с этого года не включат в пенсионный стаж

С этого года изменилось пенсионное законодательство, теперь некоторые трудовые периоды не будут засчитываться в стаж для начисления пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле

Обновлено вчера в 14:13
Политика

В США одобрены санкции против госдолга России

Представители Конгресса США одобрили поправки к оборонному бюджету страны на будущий год, согласно которым американские гражданине не смогут проводить новые сделки с российским долгом.
Обновлено вчера в 01:31
Армия и оружие

Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина.
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие

Появилось видео доставки С-400 в Турцию

Обновлено вчера в 10:23
Транспорт

В московском метро закрыли участок красной ветки

В московском метро закрыли южный участок Сокольнической (красной линии) от "Проспекта Вернадского" до конечной станции - "Коммунарка".
Обновлено в 01:02
Политика

Выступление Мюллера перед конгрессом перенесли на 24 июля

Выступление теперь уже бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который почти два года занимался расследованием приписываемого России вымышленного «вмешательства» в американские выборы президента 2016 года, перед сенаторами и конгрессменами перенесли на 24 июля.
Обновлено в 01:09
Общество

Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

По данным исследования, 12% россиян покупают данный продукт раз в неделю или чаще.
Обновлено вчера в 21:17
Гаджеты

Первый раз. DxOMark дразнит обзором нового камерофона

Лаборатория DxOMark опубликовала на своей страничке в социальной сети Twitter сообщение о том, что в данный момент специалисты компании тестируют новый смартфон.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика

Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год

Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено 11 июля в 18:24
Происшествия

Паводок подтопил 80 домов в Туве

На место отправили автомобильную группировку МЧС. Паводок подтопил 80 домов в селе Хондергей, в Туве.
Обновлено вчера в 17:54
Политика

Палата представителей ограничила право Трампа начать войну с Ираном

Палата представителей США приняла поправку, которая ограничивает президента Дональда Трампа в праве самостоятельно объявить войну Ирану и финансирование таких действий без одобрения конгресса.
Обновлено вчера в 15:05
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Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено вчера в 11:52
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