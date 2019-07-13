Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельностиИзвестия 00:48
В Роструде рассказали, с какого возраста детям можно выходить на работу. Об этом 13 июля сообщает «РИА Новости». В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
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с чего всё началось
Самостоятельно заключать трудовой договор могут несовершеннолетние с 16 лет, при этом работа в ночных клубах и игорном бизнесе запрещена для всех до 18 лет, а сыграть роль в театре можно в любом возрасте, рассказали РИА Новости в Роструде.РИА Новостивчера в 20:16
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