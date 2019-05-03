Общество
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделеРоссийская газета 03 мая в 11:57
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Происшествия
Иностранные компании отказались от эксплуатации самолета «Сухой Суперджет-100» еще в прошлом году
Обновлено в 14:59
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия
СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек
Число выживших после жесткой посадки авиалайнера Superjet-100 в "Шереметьево" составляет 37 человек, тогда как на борту самолета было 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета»
Одной из 13 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев.
Обновлено в 14:13
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
Общество
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Религия
Туристам дали советы по поведению в арабских странах в Рамадан
Месяц мусульманского поста Рамадан наступает в этом году в арабском мире в понедельник, 6 мая, с рассветом солнца.
Обновлено в 21:39
Экономика
Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада
«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Политика
Депутат Рады назвал «печальный факт» о Зеленском
Избранный президент Украины Владимир Зеленский ничего не сможет сделать ни для мира на востоке страны, ни для её экономики, и это печальный факт, сказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 21:58
Происшествия
СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»
Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево".
Обновлено в 15:38
Происшествия
Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске
Обновлено в 21:49
Здоровье
«Дальзаводская» больница вышла на новый уровень функционирования
Например, полностью обновилось хирургическое отделение. Появились новые операционные- плановая и экстренная.
Обновлено в 21:14
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Космос
В Японии успешно запустили первую частную ракету
Первая в Японии ракета частной разработки MOMO была успешно запущена в субботу с космодрома рядом с городом Тайки на Хоккайдо.
Обновлено 03 мая в 17:11
Политика
Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товары до 25%
Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на некоторые товары из Китая увеличатся с 10% до 25% в пятницу, 10 мая.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли частично парализована
У Джоли из-за постоянной борьбы с болезнями возникли и другие внешние признаки нездоровья.
Обновлено в 14:00
Политика
«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады
Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Космос
Астрофизик вычислил точную форму гравитационной волны
Астрофизик-теоретик из Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, вычислил точную математическую формулу для формы волны, создаваемой двумя сливающимися черными дырами.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Генерал США призывает Европу готовиться к войне с Россией
Генерал утверждает, что обстановка между Россией и США обострилась после удара американской коалиции в Сирии.
Обновлено в 19:44
Культура
Кого из участников детского «Голоса» зовет британский «X Factor»
Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
Обновлено в 11:17
Гаджеты
IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют
После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено в 14:01