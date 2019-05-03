Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделеРоссийская газета 03 мая в 11:57

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Происшествия Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Происшествия СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек Число выживших после жесткой посадки авиалайнера Superjet-100 в "Шереметьево" составляет 37 человек, тогда как на борту самолета было 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

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Армия и оружие Генерал США призывает Европу готовиться к войне с Россией Генерал утверждает, что обстановка между Россией и США обострилась после удара американской коалиции в Сирии.