Общество

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделеРоссийская газета 03 мая в 11:57

Следующая рабочая неделя продлится с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая.
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Роструд рассказал о продолжительности первой рабочей недели мая

Известия17:36

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

РИА Новости17:24

Россиянам напомнили о четырехдневных выходных

URA.Ruвчера в 23:26

Россиянам осталось три рабочих дня до следующих выходных

News.ru02:10

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе

Московский Комсомолец02:38

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

Газета.Ru00:27

Роструд напомнил россиянам о трехдневной рабочей неделе

Аргументы и Факты03:04
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:13, Ашберн
Происшествия

Иностранные компании отказались от эксплуатации самолета «Сухой Суперджет-100» еще в прошлом году

Обновлено в 14:59
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Мурманской области объявили траур из-за ЧП с самолетом в Шереметьево

Обновлено в 18:17
Происшествия

СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек

Число выживших после жесткой посадки авиалайнера Superjet-100 в "Шереметьево" составляет 37 человек, тогда как на борту самолета было 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета»

Одной из 13 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев.
Обновлено в 14:13
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
Общество

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Религия

Туристам дали советы по поведению в арабских странах в Рамадан

Месяц мусульманского поста Рамадан наступает в этом году в арабском мире в понедельник, 6 мая, с рассветом солнца.
Обновлено в 21:39
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Политика

Депутат Рады назвал «печальный факт» о Зеленском

Избранный президент Украины Владимир Зеленский ничего не сможет сделать ни для мира на востоке страны, ни для её экономики, и это печальный факт, сказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 21:58
Происшествия

СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево".
Обновлено в 15:38
Происшествия

Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске

Обновлено в 21:49
Политика

Делегацию из США растрогала до слез история обороны Севастополя

Обновлено в 11:38
Происшествия

«Прыжки» Суперджета по полосе в Шереметьево попали на видео

Обновлено в 16:00
Здоровье

«Дальзаводская» больница вышла на новый уровень функционирования

Например, полностью обновилось хирургическое отделение. Появились новые операционные- плановая и экстренная.
Обновлено в 21:14
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено в 18:06
Космос

В Японии успешно запустили первую частную ракету

Первая в Японии ракета частной разработки MOMO была успешно запущена в субботу с космодрома рядом с городом Тайки на Хоккайдо.
Обновлено 03 мая в 17:11
Политика

Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товары до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на некоторые товары из Китая увеличатся с 10% до 25% в пятницу, 10 мая.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли частично парализована

У Джоли из-за постоянной борьбы с болезнями возникли и другие внешние признаки нездоровья.
Обновлено в 14:00
Политика

«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады

Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Космос

Астрофизик вычислил точную форму гравитационной волны

Астрофизик-теоретик из Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, вычислил точную математическую формулу для формы волны, создаваемой двумя сливающимися черными дырами.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа

Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Генерал США призывает Европу готовиться к войне с Россией

Генерал утверждает, что обстановка между Россией и США обострилась после удара американской коалиции в Сирии.
Обновлено в 19:44
Культура

Кого из участников детского «Голоса» зовет британский «X Factor»

Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
Обновлено в 11:17
Гаджеты

IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют

После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено в 14:01
Как работают Яндекс.Новости?
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