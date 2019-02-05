Роструд напомнил россиянам о сокращенном рабочем дне 22 февраляРоссийская газета 02:19

с чего всё началось

В Роструде напомнили, что рабочая пятница, 22 февраля, будет сокращенным днем. В этот день продолжительность рабочей смены будет сокращена на один час, причем это касается россиян со стандартным графиком пятидневной рабочей недели.

Происшествия В Москве проверяют семь ТЦ после звонков о минировании Семь торговых центров проверяют в Москве во вторник после анонимного сообщения о якобы заложенных бомбах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Транспорт В московском метро введут систему оплаты по зонам Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.

Авто Toyota покажет новый Land Cruiser на автосалоне в Токио По информации издания, ссылающегося на собственные источники внутри японского автопроизводителя, новое поколение Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX дебютирует осенью 2019 года в статусе концепт-кара, а в 2020 году компания представит серийные версии внедорожников.

Происшествия Из хостела в Москве госпитализировали 25 человек из-за очага кори Из московского хостела госпитализировали 25 человек с симптомами кори. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Происшествия ФСБ задержала замглавы департамента полетов «Аэрофлота» В авиакомпании «Аэрофлот» РБК заявили, что информация о задержании Якимчука сотрудниками ФСБ при передаче им денег Потиевскому «не соответствует действительности».

Футбол Кокорин решил покаяться с помощью открытого письма Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин выступил с открытым письмом, в котором извинился перед болельщиками, одноклубниками и тренерским штабом за свое поведение.

Общество «Победа» изменила правила провоза ручной клади после решения ВС Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади в целях исполнения решения Верховного суда, говорится в ее релизе, поступившем в РБК.

Интернет Mail.Ru Group запускает новый браузер Atom Mail.Ru Group запускает новый браузер Atom, основной упор в котором будет сделан на безопасность и приватность пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.

Авто Скидок на машины семейства «Кортеж» не будет, заявил гендиректор Объемы продаж ограничены производственной мощностью НАМИ и составляют 150 автомобилей в год. Все предзаказы зарегистрированы в списке.

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