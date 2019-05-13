Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходныхРБК 00:48
Следующие после майских продолжительные праздники ждут россиян в ноябре. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роструда. «Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.
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Финансы
Акции Мосбиржи упали почти на 7%
Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Обновлено в 03:28
Общество
Изменены правила получения детских пособий
Оформить пособие на рождение первого и второго ребенка теперь можно в независимости от прописки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
В Московском зоопарке появились домики для пчел
Специальные убежища для пчел появились в Московском зоопарке.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Украинские солдаты отказались выполнять приказ и застрелили командира
Обновлено вчера в 03:02
Политика
Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию»
"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено вчера в 20:56
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на дорогах
Генеральная прокуратура проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 03:23
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено 11 мая в 12:37
Автоспорт
Хэмилтон победил на Гран-при Испании, Квят заработал два очка
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на 9-м месте, заработав два очка в свой актив.
Обновлено вчера в 10:50
Хоккей
Гол Телегина включён в тройку лучших шайб третьего игрового дня ЧМ по хоккею
Шайба нападающего сборной России по хоккею Ивана Телегина включена в топ-3 лучших голов третьего игрового дня на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 02:42
Экономика
Рост торговых пошлин повышает неопределенность макропрогнозов
На текущий момент инфляционные показатели в США находятся ниже целевых (что является одной из причин ожиданий возможного снижения ставки ФРС до конца года), однако при развитии негативного сценария ФРС может столкнуться с рисками серьезного замедления экономического роста и некоторого повышения инфляционных показателей за счет роста пошлин.
Обновлено в 02:07
Политика
Генпрокуратура Украины обвинила Порошенко в давлении на судей
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала расследование по факту вмешательства «президента» Петра Порошенко в деятельность судей.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Кино
HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
Обновлено вчера в 16:31
Армия и оружие
В США заметили российскую зенитную систему С-300
На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол
Салах: в следующем сезоне «Ливерпуль» вновь поборется за чемпионство
Прежнее достижение принадлежало «Реалу», который в сезоне-2009/10 занял второе место в чемпионате Испании, набрав 96 очков.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Технологии
«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг. По информации источников РБК, партнером проекта выступает ООО «Библио».
Обновлено в 02:09
Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
На Камчатке ощутимо выросли доходы глав отделений пенсионного фонда
Пенсионный фонд России опубликовал данные доходах управляющих региональных отделений за 2018 год.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Технологии
В Японии презентовали беспилотный трактор
Обновлено вчера в 15:33
Игры
Super Mario Odyssey прошли менее чем за час
Текущим рекордсменом является Chaospringle, прошедший Super Mario Odyssey за 59:35.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
Авто
Бензиновые и дизельные автомобили запретят в Амстердаме
Амстердамские власти представили план мероприятий, согласно которому через 11 лет введут полный запрет на въезд в город автомобилям и мотоциклам с традиционными ДВС.
Обновлено в 01:47