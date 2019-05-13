Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходныхРБК 00:48

Следующие после майских продолжительные праздники ждут россиян в ноябре. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роструда. «Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.

Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных

Финансы Акции Мосбиржи упали почти на 7% Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.

Общество Изменены правила получения детских пособий Оформить пособие на рождение первого и второго ребенка теперь можно в независимости от прописки, сообщает DEITA.

Общество В Московском зоопарке появились домики для пчел Специальные убежища для пчел появились в Московском зоопарке.

Политика Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию» "В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.

Транспорт Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на дорогах Генеральная прокуратура проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).

Автоспорт Хэмилтон победил на Гран-при Испании, Квят заработал два очка Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на 9-м месте, заработав два очка в свой актив.

Хоккей Гол Телегина включён в тройку лучших шайб третьего игрового дня ЧМ по хоккею Шайба нападающего сборной России по хоккею Ивана Телегина включена в топ-3 лучших голов третьего игрового дня на чемпионате мира в Словакии.

Экономика Рост торговых пошлин повышает неопределенность макропрогнозов На текущий момент инфляционные показатели в США находятся ниже целевых (что является одной из причин ожиданий возможного снижения ставки ФРС до конца года), однако при развитии негативного сценария ФРС может столкнуться с рисками серьезного замедления экономического роста и некоторого повышения инфляционных показателей за счет роста пошлин.

Политика Генпрокуратура Украины обвинила Порошенко в давлении на судей Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала расследование по факту вмешательства «президента» Петра Порошенко в деятельность судей.

Шоу-бизнес СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

Политика РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

Армия и оружие В США заметили российскую зенитную систему С-300 На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона.

Футбол Салах: в следующем сезоне «Ливерпуль» вновь поборется за чемпионство Прежнее достижение принадлежало «Реалу», который в сезоне-2009/10 занял второе место в чемпионате Испании, набрав 96 очков.

Экономика В России перестали чеканить копейки В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.

Технологии «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг. По информации источников РБК, партнером проекта выступает ООО «Библио».

Экономика Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое «Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.

Общество На Камчатке ощутимо выросли доходы глав отделений пенсионного фонда Пенсионный фонд России опубликовал данные доходах управляющих региональных отделений за 2018 год.

Игры Super Mario Odyssey прошли менее чем за час Текущим рекордсменом является Chaospringle, прошедший Super Mario Odyssey за 59:35.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.

Политика В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.