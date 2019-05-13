Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходныхРИА Новости вчера в 20:24

На прошлой неделе Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году. Согласно предложениям ведомства россиян снова ждут длинные майские праздники.

Гаджеты Apple начала выдавать свои банковские карты Американская корпорация Apple начала внедрять свои первые банковские карты. Пока Apple Card получили только сотрудники компании.

Политика Минтруд назвал условие для выплаты российской пенсии жителям Донбасса В Министерстве труда и социальной защиты назвали условие, необходимое для выплаты пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российские паспорта.

Происшествия Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.

Общество Суд в Москве признал законным штраф Twitter Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере 3 тыс. рублей из-за отказа компании Twitter передать информацию о локализации персональных данных российских пользователей микроблога на территории России.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Происшествия В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.

Политика Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги "Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.

Политика Французский депутат предложил ЕС прекратить «антироссийскую истерию» Странам ЕС следует изменить и политику по отношению к НАТО. Французский депутат призвал избавиться от «антироссийской истерии».

Политика Овсянников назначил нового заместителя губернатора Севастополя Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил исполняющей обязанности заместителя главы региона Марию Литовко, ранее занимавшую должность руководителя приоритетного проекта по развитию Балаклавы.

Происшествия В здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова» Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.

Футбол Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.

Авто Volkswagen готовит бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo Компания Volkswagen готовит к выпуску новый бюджетный кроссовер на базе модели Volkswagen Polo.

Армия и оружие На полигоне в США заметили российскую С-300 Советский зенитно-ракетный комплекс С-300ПТ «земля–воздух» заметили на одном из военных полигонов в США, сообщает Defence Blog в воскресенье, 12 мая.

Общество Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России Понижение температуры ниже климатической нормы ожидается в центральных областях России к концу рабочей недели.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Политика Верховная рада определит дату инаугурации Зеленского на этой неделе Сегодня, 13 мая, на согласительном совете фракций Верховной рады спикер Парубий заявил, что парламент определится с датой инаугурации новоизбранного президента Украины Зеленского уже на этой неделе.

Здоровье Минздрав назвал число выявленных ВИЧ-инфицированных в 2018 году «Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается», — говорится в сообщении.

Армия и оружие Смешанную авиадивизию решено создать в Калининградской области «В настоящее время идет процесс формирования 132-й смешанной авиадивизии и ряда ее воинских частей, сформировано управление дивизии», – сообщил источник в силовых структурах региона ТАСС.

Происшествия В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.

Политика РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

Спорт Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.