Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходныхРИА Новости вчера в 20:24
На прошлой неделе Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году. Согласно предложениям ведомства россиян снова ждут длинные майские праздники.
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Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники
Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа
Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Общество
ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг
ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.
Обновлено в 04:47
Политика
Растоптавший российский флаг стал губернатором в Армении
Руководитель парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал власти страны объяснить назначение губернатором Арагацотнской области Давида Геворгяна, который несколько лет назад публично растоптал российский флаг.
Обновлено в 04:56
Транспорт
В Екатеринбурге утвердили новые тарифы проездных
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил тарифы электронных проездных билетов, которые будут действовать после повышения стоимости проезда в метро.
Обновлено в 01:26
Общество
Упрощается порядок назначения пенсий
Если раньше заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в конкретное отделение Пенсионного фонда России (к которому человек "приписан" по месту жительства), то теперь это можно будет сделать в любом отделении фонда в стране вне зависимости от того, где человек зарегистрирован.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Подрезали крылья: отменён второй за сутки рейс SSJ-100
Авиакомпания «Азимут» отменила вылет самолёта Sukhoi Superjet 100, который должен был ночью 13 мая выполнять рейс до Челябинска.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Политика
Против Порошенко начали расследование о давлении на судей
Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» едва не ослепла
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Красноярском крае пьяный отец убил 8-месячную дочь
По информации краевого СК, 3 мая 28-летний житель села Знаменка, ранее судимый за хранение наркотиков, остался дома с 8-месячной дочерью.
Обновлено в 04:20
Общество
В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
Обновлено в 01:14
Общество
В России могут усложнить процедуру развода
В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
Обновлено в 04:39
Кино
Варис из «Игры престолов» пожаловался на финал сериала
Британский актер Конлет Хилл, исполнивший роль Вариса в сериале «Игра престолов», пожаловался на малое экранное время, уделенное его персонажу в двух последних сезонах.
Обновлено в 05:55
Происшествия
СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево
Тела 40 погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево идентифицированы.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья
В результате десяти выстрелов огнестрельные ранения дробью получили семь человек, в том числе двое детей 2009 и 2015 годов рождения.
Обновлено в 05:42
Авто
Новый Ford Territory опередил по продажам Hyundai Creta
Напомним, что в КНР кроссовер Territory от Ford продается с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем EcoBoost, выдающим 143 лошадиные силы мощности.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Директор «Говорит Москва» уверен, что тело Доренко кремируют
Директор "Говорит Москва" Владимир Мамонтов полагает, что тело журналиста и главреда радиостанции Сергея Доренко кремируют.
Обновлено в 04:26
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Общество
В Москве дожди сменятся солнечными холодами
Как рассказала специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк, в первой половине недели пройдут кратковременные дожди и грозы .
Обновлено в 04:05
Политика
Районный суд Киева рассмотрит административное дело против Зеленского
Оболонский районный суд Киева рассмотрит административное дело против избранного президента Укарины Владимира Зеленского в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:00
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Политика
Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
Гаджеты
Названы ключевые нововведения засекреченного iPhone 11
Инсайдеры назвали ключевые нововведения засекреченного смартфона iPhone 11 от компании Apple.
Обновлено в 05:11
Космос
Virgin Galactic переезжает в новый дом — космопорт в Нью-Мексико
Штат Нью-Мексико пошёл на риск строительства посреди пустыни этого комплекса с полным набором услуг, опираясь на обещание Virgin Galactic по развёртыванию космического туризма.
Обновлено в 05:00
Футбол
Семин хочет видеть Еременко в «Локомотиве»
Наставник «Локомотива» Юрий Семин хочет видеть в команде игрока «Ростова» Романа Еременко.
Обновлено в 05:48