Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходныхРИА Новости вчера в 20:24
На прошлой неделе Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году. Согласно предложениям ведомства россиян снова ждут длинные майские праздники.
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Происшествия
Три жителя Улан-Удэ изнасиловали дочь на глазах у матери
Обновлено в 03:33
Финансы
Акции Мосбиржи упали почти на 7%
Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине
Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Политика
Около трети жителей Евросоюза считают Крым российским
Например, число французов, назвавших Крым российским, выросло на 11% по сравнению с 2016 годом, в Германии 38% респондентов имеют то же мнение.
Обновлено в 04:22
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Общество
Упрощается порядок назначения пенсий
Если раньше заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в конкретное отделение Пенсионного фонда России (к которому человек "приписан" по месту жительства), то теперь это можно будет сделать в любом отделении фонда в стране вне зависимости от того, где человек зарегистрирован.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»
Обновлено в 01:16
Гаджеты
Xiaomi снизила цены на флагманы Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE
Речь идет о флагмане Mi 9 SE 2, стоимость которого теперь сравнялась с Mi 8. Разница в цене гаджетов составляет всего восемь долларов, в связи с чем покупатель может выбрать сразу между двумя устройствами.
Обновлено в 00:28
Политика
В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Авто
Внедорожным роликам Судзуки Джимми покоряются даже скалы
Трудно выкинуть из головы видеоролик, в котором внедорожные роликовые коньки в виде Сузуки Джимми с горящими противотуманными фарами и фонарями с огнями заднего хода легко покоряют грунтовые дороги и скалы.
Обновлено в 03:50
Авто
Дополнено: Паркетники Citroen C3 Aircross отозваны из-за этикетки
Неточная информация на этикетке стала причиной для отзыва 534 кроссоверов Citroen C3 Aircross, проданных в России с февраля 2018 года по март 2019-го.
Обновлено в 04:16
Кино
Вышел тизер самой последней серии «Игры престолов»
В Сети опубликован тизер самой последней-распоследней серии "Игры престолов".
Обновлено в 04:13
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
ЖКХ
В столице начали отключать горячую воду
В столице начали отключать горячую воду.
Обновлено в 04:46
Политика
В «Батькивщине» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая
Партия «Батькивщина» призывает скорее провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает 19 мая в качестве даты её проведения.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 03:11
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В Иркутске банда похищала наркоторговцев и вымогала у них деньги
Следователи выяснили, что у одного из потерпевших лидер банды требовал не только крупную сумму денег, но и ежемесячную плату в 50 тысяч рублей.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Мечтавшая похудеть жительница Оренбуржья получила полтора года колонии
Одну из заказчиц задержали сотрудники таможни, когда она получала посылку в отделении службы доставки.
Обновлено в 02:17
Общество
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Политика
В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко
С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:30
Общество
ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей
Обновлено в 02:31
Общество
В Югре у двух депутатов обнаружили поддельные дипломы
Поддельные дипломы о высшем образовании обнаружены у двух депутатов думы города Пыть-Яха (ХМАО), занимавших управленческие должности в муниципальных организациях, сообщает в понедельник прокуратура Югры.
Обновлено в 01:53
Здоровье
Минздрав назвал число выявленных ВИЧ-инфицированных в 2018 году
«Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:02