Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходныхРИА Новости вчера в 20:24

На прошлой неделе Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году. Согласно предложениям ведомства россиян снова ждут длинные майские праздники.
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Врачи дали россиянам советы, как жить после длинных выходных

РЕН ТВ03:19

Роструд напомнил о ближайших длинных выходных

Коммерсантъ01:58

Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

РИА Новостивчера в 20:24

Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных

РБК00:48

Роструд напомнил о следующих длинных выходных

RT на русском00:30

Россиянам рассказали, когда ждать следующих длинных выходных

URA.Ruвчера в 22:16

В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных

ТАСС00:54
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Происшествия

Три жителя Улан-Удэ изнасиловали дочь на глазах у матери

Обновлено в 03:33
Финансы

Акции Мосбиржи упали почти на 7%

Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:03
Политика

Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине

Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Политика

Около трети жителей Евросоюза считают Крым российским

Например, число французов, назвавших Крым российским, выросло на 11% по сравнению с 2016 годом, в Германии 38% респондентов имеют то же мнение.
Обновлено в 04:22
Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Общество

Упрощается порядок назначения пенсий

Если раньше заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в конкретное отделение Пенсионного фонда России (к которому человек "приписан" по месту жительства), то теперь это можно будет сделать в любом отделении фонда в стране вне зависимости от того, где человек зарегистрирован.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»

Обновлено в 01:16
Гаджеты

Xiaomi снизила цены на флагманы Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE

Речь идет о флагмане Mi 9 SE 2, стоимость которого теперь сравнялась с Mi 8. Разница в цене гаджетов составляет всего восемь долларов, в связи с чем покупатель может выбрать сразу между двумя устройствами.
Обновлено в 00:28
Политика

В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ

В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Авто

Внедорожным роликам Судзуки Джимми покоряются даже скалы

Трудно выкинуть из головы видеоролик, в котором внедорожные роликовые коньки в виде Сузуки Джимми с горящими противотуманными фарами и фонарями с огнями заднего хода легко покоряют грунтовые дороги и скалы.
Обновлено в 03:50
Авто

Дополнено: Паркетники Citroen C3 Aircross отозваны из-за этикетки

Неточная информация на этикетке стала причиной для отзыва 534 кроссоверов Citroen C3 Aircross, проданных в России с февраля 2018 года по март 2019-го.
Обновлено в 04:16
Кино

Вышел тизер самой последней серии «Игры престолов»

В Сети опубликован тизер самой последней-распоследней серии "Игры престолов".
Обновлено в 04:13
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
ЖКХ

В столице начали отключать горячую воду

В столице начали отключать горячую воду.
Обновлено в 04:46
Политика

В «Батькивщине» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая

Партия «Батькивщина» призывает скорее провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает 19 мая в качестве даты её проведения.
Обновлено вчера в 16:12
Общество

Ямал презентовал туристский и торгово-промышленный потенциал в Китае

Обновлено в 01:28
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Коллеги Любови Полищук рассказали о выпавших на ее долю испытаниях

Обновлено в 03:00
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 03:11
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

В Иркутске банда похищала наркоторговцев и вымогала у них деньги

Следователи выяснили, что у одного из потерпевших лидер банды требовал не только крупную сумму денег, но и ежемесячную плату в 50 тысяч рублей.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Мечтавшая похудеть жительница Оренбуржья получила полтора года колонии

Одну из заказчиц задержали сотрудники таможни, когда она получала посылку в отделении службы доставки.
Обновлено в 02:17
Общество

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу

Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Политика

В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:30
Общество

ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей

Обновлено в 02:31
Общество

В Югре у двух депутатов обнаружили поддельные дипломы

Поддельные дипломы о высшем образовании обнаружены у двух депутатов думы города Пыть-Яха (ХМАО), занимавших управленческие должности в муниципальных организациях, сообщает в понедельник прокуратура Югры.
Обновлено в 01:53
Здоровье

Минздрав назвал число выявленных ВИЧ-инфицированных в 2018 году

«Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
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