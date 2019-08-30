Последний день 2019 года будет рабочим, затем россиян ждут восьмидневные новогодние каникулы, напомнили ТАСС в пресс-службе Роструда.

с чего всё началось

В Роструде напомнили россиянам о том, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днем.

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