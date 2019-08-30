Общество
ИзвестияРоструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы. «В этом году 31 декабря выпадает на вторник — это будет рабочий день», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.
Читать в источнике
Оценить153
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Политика
Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО
Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.
РЕН ТВ 00:49
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек» в Черном море
Район проведения стрельб в Черном море был закрыт для судоходства.
РБК вчера в 23:28
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Политика
Рогозин ответил на слова Трампа о космических войнах
Гендиректор российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что следующей областью военных действий станет космос.
Известия вчера в 20:57
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Армия и оружие
В ВМС Украины сообщили о прибытии в аэропорт Киева родных заключенных
В Киевский аэропорт Жуляны начали приезжать родственники украинцев, которые были взяты под стражу в России, сообщила советник главкома ВМС Украины Виктория Христенко, передает корреспондент РБК.
РБК 02:34
Происшествия
В кемеровской тайге пропали пенсионер и его внук
Российская газета 02:28
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Культура
Зрителей возмутило появление на телешоу голой женщины-трансгендера
Зрители обрушились с критикой на создателей шоу Naked Attraction после появления в нем голой женщины-трансгендера Лорен Харрис, сообщает Daily Mirror.
РЕН ТВ 00:47
Кино
Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
Актуальные Новости вчера в 10:29
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
В Московской области на трассе в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом пострадали шесть человек — граждане Монголии и Белоруссии.
RT на русском 02:32
Авто
В России предложили изменить начисление транспортного налога
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога.
Комсомольская правда вчера в 07:02
Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Футбол
Роман Бабаев — о Гогуа, Дзагоеве и Комличенко
Центральный защитник «Тамбова» Седрик Гогуа перешел в ЦСКА. 25-летний ивуариец подписал с московским клубом четырехлетний контракт.
Спорт-Экспресс вчера в 12:00
Авто
Компания Great Wall продемонстрировала пикап P-Series Pao
В компании рассказали, что это будет первый в мире по-настоящему глобальный пикап, который должен поступить в продажу на всех рынках, где представлен бренд Great Wall, с целью изменить «глобальную географию пикапов» и «войти в тройку лучших в мире моделей с таким типом кузова ».
SpeedMe вчера в 04:24
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить зарплату сотрудников федеральных ведомств в регионах, передает ТАСС.
БИЗНЕС Online вчера в 07:52
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском вчера в 18:29
Происшествия
Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне
Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Кино
Умер французский актер Мишель Омон
Французский комедийный актер Мишель Омон скончался в ночь на четверг в возрасте 82 лет, сообщает в четверг газета Le Figaro.
Интерфакс вчера в 13:08
Футбол
Экс-игрок «Спартака» оценил шансы красно-белых в матче с «Зенитом»
Экс-игрок "Спартака" Мартин Йиранек поделился ожиданиями от матча красно-белых с "Зенитом", который состоится первого сентября в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги, передает портал "Известия".
Газета.Ru 01:05
Политика
Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Отмечается, что соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе.
RT на русском 02:30
Шоу-бизнес
Дарья Жукова показала помолвочное кольцо
Скоро Жукова выйдет замуж за миллиардера Ставроса Ниархоса. Невеста уже похвасталась поклонникам роскошным кольцом на безымянном пальце.
StarHit.ru 00:00
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Политика
Робот Федор жалуется на некомфортные условия на МКС
Российский робот-спасатель Федор (Skybot F-850) пожаловался через Twitter на не очень комфортные условия на Международной космической станции (МКС), в которых ему приходится «жить» и работать.
Евразия Daily вчера в 20:08
Политика
Лондон потратит 3 млн фунтов на помощь британцам в ЕС после Brexit
Правительство Британии выделит 3 млн фунтов стерлингов на помощь британцам, проживающим в ЕС, по вопросам оформления документов после Brexit, передает РИА «Новости» со ссылкой на британский МИД.
Росбалт вчера в 22:07
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28