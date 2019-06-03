Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделеРБК 00:48

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Роструда. В текущем году праздник выпадает на среду.
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Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде. Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращен на один час, так как он является предпраздничным.
Российская газетавчера в 18:44

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Россиян ожидает короткая рабочая неделя

Алтапресс02:39

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Известия03:56

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в июне

Коммерсантъ02:51

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Газета.Ru04:36

На следующей неделе у россиян будет дополнительный выходной

RT на русском09:02

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

РБК00:48

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Российская газетавчера в 18:44
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Армия и оружие

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Транспорт

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