Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделеИзвестия 03:56

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде. Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращен на один час, так как он является предпраздничным.

с чего всё началось

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России. Об этом в понедельник, 3 июня, напомнили в пресс-службе Роструда. Как отмечает «Российская газета», в этом году праздник выпадает на среду.

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