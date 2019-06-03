Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделеРБК 00:48
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Роструда. В текущем году праздник выпадает на среду.
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с чего всё началось
"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде. Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращен на один час, так как он является предпраздничным.Российская газетавчера в 18:44
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Транспорт
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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании покинут Мексику, если она не остановит поток нелегальной миграции в Соединенные Штаты.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Канада приостановила работу посольства в Венесуэле
Оттава не рекомендует гражданам Канады посещать Венесуэлу в течение ближайших месяцев Деятельность посольства Канады в Венесуэле временно приостановлена, соответствующее решение приняли канадские власти, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли дефектные детали
По данным агентства, дефектные детали были обнаружены в самолетах 737 MAX и 737 NG.
Обновлено вчера в 17:09
Технологии
Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке
Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз – "в смысле".
Обновлено в 03:21
Политика
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Общество
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Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.
Обновлено в 01:39
Транспорт
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Обновлено вчера в 22:24
Общество
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Больше всего безработных (более 581 тыс. человек) пришлось на сферу «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».
Обновлено в 03:09
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Общество
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании
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Обновлено вчера в 01:43
Космос
NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено 31 мая в 14:58
Происшествия
В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП
В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Любовь Успенская намерена вложиться в дорогостоящий ремонт
Певица Любовь Успенская намерена затеять масштабный ремонт в своем загородном доме. Об этом она рассказала в эфире программы «Выход в люди».
Обновлено в 02:49
Экономика
«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей
Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Общество
В Самарской области отключают аналоговое вещание
В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 22:46