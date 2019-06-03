Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделеРБК 00:48

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Роструда. В текущем году праздник выпадает на среду.
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Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде. Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращен на один час, так как он является предпраздничным.
Российская газетавчера в 18:44

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Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в июне

Коммерсантъ02:51

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

RT на русском02:22

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Российская газетавчера в 18:44

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

РИА Новости01:55

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Газета.Ru02:47

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

РБК00:48

На следующей неделе у россиян будет три выходных дня

Эхо Москвы02:01
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Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

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24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Общество

Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили

Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Растет число пострадавших при взрывах в Дзержинске

Обновлено вчера в 04:16
Баскетбол

«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии

Счет в серии стал равным 1:1. Следующий матч пройдет в ночь с 5 на 6 июня, в Окленде, где базируется "Голден Стэйт".
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Футбол

Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛС

Обновлено в 03:23
Общество

Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок

В сентябре 2018 года от сети отключили второй энергоблок Запорожской атомной электростанции из-за проблем с трубопроводом.
Обновлено в 02:54
Политика

Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании покинут Мексику, если она не остановит поток нелегальной миграции в Соединенные Штаты.
Обновлено вчера в 16:56
Политика

Канада приостановила работу посольства в Венесуэле

Оттава не рекомендует гражданам Канады посещать Венесуэлу в течение ближайших месяцев Деятельность посольства Канады в Венесуэле временно приостановлена, соответствующее решение приняли канадские власти, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Boeing 737 MAX нашли дефектные детали

По данным агентства, дефектные детали были обнаружены в самолетах 737 MAX и 737 NG.
Обновлено вчера в 17:09
Технологии

Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз – "в смысле".
Обновлено в 03:21
Политика

Трампа встретят в Великобритании протестами

Дональд Трамп начинает визит в Великобританию, где посетит ряд мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии, и встретится с британской королевой Елизаветой II и премьером Терезой Мэй.
Обновлено в 02:07
Общество

Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции

Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.
Обновлено в 01:39
Транспорт

Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку

Вчера из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский отправлен первый прямой авиарейс, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:24
Общество

Росстат назвал сферы труда с наибольшим числом безработных

Больше всего безработных (более 581 тыс. человек) пришлось на сферу «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».
Обновлено в 03:09
Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Общество

В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании

Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
Обновлено вчера в 01:43
Космос

NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной

Обновлено 31 мая в 14:58
Происшествия

В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП

В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Любовь Успенская намерена вложиться в дорогостоящий ремонт

Певица Любовь Успенская намерена затеять масштабный ремонт в своем загородном доме. Об этом она рассказала в эфире программы «Выход в люди».
Обновлено в 02:49
Экономика

«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Общество

В Самарской области отключают аналоговое вещание

В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье

Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 22:46
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