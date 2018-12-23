Общество

Роструд рассказал, как будут отдыхать россияне в Новый год
Слово и Дело
02:02

Как заметил Шкловец, уже буквально через неделю жители России смогут насладиться десятидневными выходными в честь Нового года – они продляться с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года включительно.
Слово и Дело02:02

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Роструд напомнил о десятидневных новогодних каникулах

Комсомольская правда03:05

Роструд напоминает о предстоящих десятидневных новогодних каникулах

Москва 2402:03

Роструд напомнил, сколько продлятся новогодние каникулы

REGNUM01:52

Роструд напомнил о десятидневных новогодних каникулах

RT на русском01:00

Роструд напомнил россиянам о десятидневных новогодних каникулах

РБК00:26

Роструд напомнил россиянам о длительности новогодних каникул

Дождь00:54

Последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной

Вести.Ruвчера в 00:07
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Общество

Брянские чиновники отправили своих детей отдыхать вместо инвалидов

Обновлено в 06:33
Общество

Скончался последний участник восстания в Варшавском гетто

Последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем (Ратайзер) умер в Израиле в возрасте 94 лет.
Обновлено в 05:11
Общество

В Крыму объявили штормовое предупреждение

24 декабря и 25 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, гололед и сильный юго-западный ветер со скоростью 20-25 м / с. Об этом сообщили в управлении МЧС в РК.
Обновлено в 05:59
Общество

Умер спортивный фотограф Лев Бородулин

Советский и израильский спортивный фотограф и коллекционер Лев Бородулин умер 21 декабря.
Обновлено в 04:27
Транспорт

Украинские водители отремонтируют национальную трассу за свой счет

Водители из украинского Кропивницка (бывший Кировоград) намерены своими силами отремонтировать трассу национального значения в Николаевской области.
Обновлено в 03:15
Транспорт

Собянин рассказал о новых рекордах московского метро

Мэр столицы Сергей Собянин назвал уходящий 2018 год "годом метро", поскольку метростроителям удалось поставить несколько крупных рекордов по объемам ввода.
Обновлено в 06:46
Общество

Министр просвещения призвала не нагружать школьников в Новый год

Накануне Нового года и Рождества многие школьники в придачу к подаркам получают полный портфель домашних заданий.
Обновлено вчера в 06:13
Транспорт

В Москве на 15% снизилось число парковочных «халявщиков»

После введения новых правил парковки количество автомобилистов, которые злоупотребляли бесплатным временем, уменьшилось в Москве почти на 15%, сообщает пресс-служба Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Обновлено в 05:08
Общество

В Госдуму внесли проект, ужесточающий правила распространения сим-карт

В Госдуму внесли проект, запрещающий распространение sim-карт теми, кто не уполномочен на это оператором связи, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 05:09
Общество

23 декабря в Москве ожидается снег и до семи градусов мороза

В воскресенье, 23 декабря, в Москве ожидается снег.
Обновлено в 00:52
Общество

В Москве начинаются традиционные новогодние «Елки мэра»

23 декабря в Гостином дворе в Москве стартует комплекс новогодних мероприятий «Елка мэра». Праздники продлятся до 5 января.
Обновлено в 04:02
Транспорт

Большой Москворецкий мост полностью отремонтируют к декабрю 2019 года

Ремонтные работы на Большом Москворецком мосту в Москве полностью завершатся к декабрю 2019 года, рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.
Обновлено вчера в 11:23
Общество

Netflix снимет сериал по книге о Шерлоке Холмсе

Обновлено в 06:39
Общество

Четвертый за месяц дом культуры на 200 мест открыли в Ингушетии

Дом культуры с концертным залом, рассчитанным на 200 зрителей, открыли в сельском поселении Барсуки в Ингушетии, он стал четвертым типовым объектом культуры, который был открыт в республике за последний месяц.
Обновлено вчера в 14:20
Здоровье

Названы пять самых опасных для здоровья сладостей

Обновлено вчера в 04:08
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