Федеральная служба по труду и занятости напомнила россиянам, что в ноябре их ожидают длинные выходные. Понедельник, 4 ноября, будет нерабочим в связи с празднованием Дня народного единства. Этот день станет последним дополнительным выходным в 2019 году.

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре

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