Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в маеГазета.Ru 04:51
По производительности труда Россия находится за пределами топ-30 стран, хотя по международным рейтингам входит в пятерку самых работающих. В Роструде напомнили о том, что в мае россиян ждут последние длинные выходные в этом году. Как отмечается, ближайшие выходные в мае продлятся более пяти дней.
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