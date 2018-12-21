Общество
Роструд напомнил россиянам о длительности новогодних каникул
Роструд напомнил россиянам о длительности новогодних каникулДождь00:54
Новогодние выходные в конце 2018 — начале 2019 года начнутся ровно через неделю, 30 декабря, и продлятся до 8 января включительно, сообщили в Роструде «Интерфаксу». Первым рабочим днем в 2019 году станет среда, 9 января. Рабочая неделя продлится три дня — до пятницы, 11 января включительно.
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Общество
Брянские чиновники отправили детей на отдых за счет благотворителей
Обновлено вчера в 20:09
Общество
Министр просвещения призвала не нагружать школьников в Новый год
Обновлено вчера в 06:13
Общество
Умер спортивный фотограф Лев Бородулин
Советский и израильский спортивный фотограф и коллекционер Лев Бородулин умер 21 декабря.
Обновлено в 04:27
Общество
Скончался последний участник восстания в Варшавском гетто
Последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем (Ратайзер) умер в Израиле в возрасте 94 лет.
Обновлено в 05:11
Транспорт
Украинские водители отремонтируют национальную трассу за свой счет
Водители из украинского Кропивницка (бывший Кировоград) намерены своими силами отремонтировать трассу национального значения в Николаевской области.
Обновлено в 03:15
Общество
В Госдуму внесли проект, ужесточающий правила распространения сим-карт
В Госдуму внесли проект, запрещающий распространение sim-карт теми, кто не уполномочен на это оператором связи, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 05:09
Общество
Собянин оценил результаты развития метро в 2018 году
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уходящий год можно назвать «годом метро», за время которого строители подземки установили сразу несколько выдающихся рекордов.
Обновлено в 05:31
Транспорт
В Москве на 15% снизилось число парковочных «халявщиков»
После введения новых правил парковки количество автомобилистов, которые злоупотребляли бесплатным временем, уменьшилось в Москве почти на 15%, сообщает пресс-служба Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Обновлено в 05:08
Общество
23 декабря в Москве ожидается снег и до семи градусов мороза
В воскресенье, 23 декабря, в Москве ожидается снег.
Обновлено в 00:52
Транспорт
Большой Москворецкий мост отремонтируют к декабрю 2019 года
Работы по ремонту и реставрации Большого Москворецкого моста в российской столице завершатся за год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено вчера в 07:48
Общество
В Москве начинаются традиционные новогодние «Елки мэра»
23 декабря в Гостином дворе в Москве стартует комплекс новогодних мероприятий «Елка мэра». Праздники продлятся до 5 января.
Обновлено в 04:02
ЖКХ
В ближайшие 2-3 дня в Москве выпадет еще до 15 см снега
Обновлено вчера в 08:26
Общество
В Санкт-Петербурге прошел забег Дедов Морозов
В центре Санкт-Петербурга состоялся Всероссийский массовый забег спортивных Дедов Морозов, в котором приняли участие тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:43
Здоровье
Названы пять самых опасных для здоровья сладостей
Обновлено вчера в 04:08
Общество
Четвертый за месяц дом культуры на 200 мест открыли в Ингушетии
Дом культуры с концертным залом, рассчитанным на 200 зрителей, открыли в сельском поселении Барсуки в Ингушетии, он стал четвертым типовым объектом культуры, который был открыт в республике за последний месяц.
Обновлено вчера в 14:20