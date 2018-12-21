Общество

Роструд напомнил россиянам о длительности новогодних каникул
Дождь
00:54

Новогодние выходные в конце 2018 — начале 2019 года начнутся ровно через неделю, 30 декабря, и продлятся до 8 января включительно, сообщили в Роструде «Интерфаксу». Первым рабочим днем в 2019 году станет среда, 9 января. Рабочая неделя продлится три дня — до пятницы, 11 января включительно.
Дождь00:54

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Роструд напомнил о десятидневных новогодних каникулах

Комсомольская правда03:05

Роструд напоминает о предстоящих десятидневных новогодних каникулах

Москва 2402:03

Роструд напомнил, сколько продлятся новогодние каникулы

REGNUM01:52

Роструд напомнил о десятидневных новогодних каникулах

RT на русском01:00

Роструд напомнил россиянам о десятидневных новогодних каникулах

РБК00:26

Роструд напомнил россиянам о длительности новогодних каникул

Дождь00:54

Последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной

Вести.Ruвчера в 00:07
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Общество

Брянские чиновники отправили детей на отдых за счет благотворителей

Обновлено вчера в 20:09
Общество

Министр просвещения призвала не нагружать школьников в Новый год

Обновлено вчера в 06:13
Общество

Умер спортивный фотограф Лев Бородулин

Советский и израильский спортивный фотограф и коллекционер Лев Бородулин умер 21 декабря.
Обновлено в 04:27
Общество

Скончался последний участник восстания в Варшавском гетто

Последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем (Ратайзер) умер в Израиле в возрасте 94 лет.
Обновлено в 05:11
Транспорт

Украинские водители отремонтируют национальную трассу за свой счет

Водители из украинского Кропивницка (бывший Кировоград) намерены своими силами отремонтировать трассу национального значения в Николаевской области.
Обновлено в 03:15
Общество

В Госдуму внесли проект, ужесточающий правила распространения сим-карт

В Госдуму внесли проект, запрещающий распространение sim-карт теми, кто не уполномочен на это оператором связи, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 05:09
Общество

Собянин оценил результаты развития метро в 2018 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уходящий год можно назвать «годом метро», за время которого строители подземки установили сразу несколько выдающихся рекордов.
Обновлено в 05:31
Транспорт

В Москве на 15% снизилось число парковочных «халявщиков»

После введения новых правил парковки количество автомобилистов, которые злоупотребляли бесплатным временем, уменьшилось в Москве почти на 15%, сообщает пресс-служба Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Обновлено в 05:08
Общество

23 декабря в Москве ожидается снег и до семи градусов мороза

В воскресенье, 23 декабря, в Москве ожидается снег.
Обновлено в 00:52
Транспорт

Большой Москворецкий мост отремонтируют к декабрю 2019 года

Работы по ремонту и реставрации Большого Москворецкого моста в российской столице завершатся за год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено вчера в 07:48
Общество

В Москве начинаются традиционные новогодние «Елки мэра»

23 декабря в Гостином дворе в Москве стартует комплекс новогодних мероприятий «Елка мэра». Праздники продлятся до 5 января.
Обновлено в 04:02
ЖКХ

В ближайшие 2-3 дня в Москве выпадет еще до 15 см снега

Обновлено вчера в 08:26
Общество

В Санкт-Петербурге прошел забег Дедов Морозов

В центре Санкт-Петербурга состоялся Всероссийский массовый забег спортивных Дедов Морозов, в котором приняли участие тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:43
Здоровье

Названы пять самых опасных для здоровья сладостей

Обновлено вчера в 04:08
Общество

Четвертый за месяц дом культуры на 200 мест открыли в Ингушетии

Дом культуры с концертным залом, рассчитанным на 200 зрителей, открыли в сельском поселении Барсуки в Ингушетии, он стал четвертым типовым объектом культуры, который был открыт в республике за последний месяц.
Обновлено вчера в 14:20
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