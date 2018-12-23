Общество
Роструд напомнил россиянам о десятидневных новогодних каникулах
Роструд напомнил россиянам о десятидневных новогодних каникулахРБК00:26
В России ровно через неделю начнутся десятидневные новогодние каникулы: с 30 декабря по 8 января включительно. Об этом напомнили в Роструде, передает «Интерфакс». Так, первым рабочим днем в 2019 году у россиян будет среда 9 января.
РБК00:26
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Общество
Путин поздравил императора Японии с 85-летием
Обновлено в 02:48
Общество
Брянские чиновники отправили детей на отдых за счет благотворителей
Чиновники из города Клинцы Брянской области отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда.
Обновлено вчера в 20:09
Общество
Министр просвещения призвала не нагружать школьников в Новый год
Накануне Нового года и Рождества многие школьники в придачу к подаркам получают полный портфель домашних заданий.
Обновлено вчера в 06:13
Общество
В России предложили усилить контроль за распространением сим-карт
Член Совета Федерации Людмила Бокова внесла в Государственную думу документ об изменениях в федеральный закон «О связи», который предусматривает усиление контроля за распространением сим-карт в России.
Обновлено в 01:38
Общество
23 декабря в Москве ожидается снег и до семи градусов мороза
Обновлено в 00:52
Транспорт
Большой Москворецкий мост отремонтируют к декабрю 2019 года
Работы по ремонту и реставрации Большого Москворецкого моста в российской столице завершатся за год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено вчера в 07:48
Транспорт
Украинские водители отремонтируют национальную трассу за свой счет
Обновлено в 03:15
ЖКХ
До 15 см снега выпадет в Москве за два дня
До 15 см осадков в виде снега выпадет в Москве в ближайшие два-три дня, с начала декабря до конца 2018 года в столице выпадет в общей сложности до 60 см снега, сообщает в субботу пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
Обновлено вчера в 09:08
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Москвичи выразят своё несогласие с изменением правил парковки
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Обновлено 21 декабря в 06:22
Общество
В Москве начинаются традиционные новогодние «Елки мэра»
23 декабря в Гостином дворе в Москве стартует комплекс новогодних мероприятий «Елка мэра». Праздники продлятся до 5 января.
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В Санкт-Петербурге прошел забег Дедов Морозов
В центре Санкт-Петербурга состоялся Всероссийский массовый забег спортивных Дедов Морозов, в котором приняли участие тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:43
Общество
Скончался один из последних участников Варшавского восстания
В Израиле скончался один из последних участников Варшавского восстания Симха Ротем.
Обновлено вчера в 14:21
Здоровье
Названы пять самых опасных для здоровья сладостей
Обновлено вчера в 04:08
Общество
В Москве нашли коммуналку с комнатами по 26 миллионов
Комната выставлена на продажу за 26 миллионов рублей, однако продавцы не исключают возможности торга.
Обновлено вчера в 07:03
Общество
Ледяной лабиринт без выхода построили для детей на Сахалине
Лабиринт без входа и выхода построили в Корсакове. Дети постарше придвинули скамейку и перелезают по ней через стенку.
Обновлено в 03:23