В России ровно через неделю начнутся десятидневные новогодние каникулы: с 30 декабря по 8 января включительно. Об этом напомнили в Роструде, передает «Интерфакс». Так, первым рабочим днем в 2019 году у россиян будет среда 9 января.

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