Общество
Роструд напомнил россиянам о десятидневных новогодних каникулах
Роструд напомнил россиянам о десятидневных новогодних каникулахРБК00:26
В России ровно через неделю начнутся десятидневные новогодние каникулы с 30 декабря по 8 января включительно. Об этом напомнили в Роструде, передает «Интерфакс». Так, первым рабочим днем в 2019 году у россиян будет среда 9 января.
РБК00:26
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 02:56, Ашберн
Общество
Министр просвещения призвала не нагружать школьников в Новый год
Накануне Нового года и Рождества многие школьники в придачу к подаркам получают полный портфель домашних заданий.
Обновлено вчера в 06:13
Общество
Императору Японии Акихито исполнилось 85 лет
23 декабря японский император Акихито отмечает свое 85-летие.
Обновлено в 02:04
Общество
Брянские чиновники отправили детей на отдых за счет благотворителей
Чиновники из города Клинцы Брянской области отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда.
Обновлено вчера в 20:09
Общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи сим-карт в интернете
Как следует из пояснительной записки к документу, такие изменения в федеральный закон необходимо внести, чтобы создать правовую основу для внесения изменений в КоАП, которые предусмотрят ответственность за незаконное распространение сим-карт.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
23 декабря в Москве ожидается снег и до семи градусов мороза
В воскресенье, 23 декабря, в Москве ожидается снег.
Обновлено в 00:52
ЖКХ
В ближайшие 2-3 дня в Москве выпадет еще до 15 см снега
С начала декабря в столице выпало уже порядка 45 см снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в субботу.
Обновлено вчера в 08:26
Общество
Две тысячи Дедов Морозов устроили забег по центру Петербурга
Новогодний забег "Дедов Морозов", который прошел в Санкт-Петербурге, собрал около двух тысяч участников.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Скончался один из последних участников Варшавского восстания
В Израиле скончался один из последних участников Варшавского восстания Симха Ротем.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
В Белграде прошел антиправительственный протест «желтых жилетов»
15 декабря организаторы заявили, что протесты будут продолжаться, а самая массовая акция протеста пройдет в Белграде 16 января - в годовщину убийства в Косове сербского политика Оливера Йовановича.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
В Москве завершилась реставрация фонтана на Поклонной горе
Главные работы по реставрации фонтанов на Поклонной горе и в парке Горького завершились, сообщил замглавы Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено вчера в 21:02
Общество
В России завершено строительство сети цифрового телевидения
В поселке Видяево Мурманской области запущен последний, 5040-й по счету, объект цифрового эфирного вещания в России.
Обновлено вчера в 07:45
Здоровье
Названы пять самых опасных для здоровья сладостей
Обновлено вчера в 04:08
Общество
В Москве нашли коммуналку с комнатами по 26 миллионов
Обновлено вчера в 07:03
Общество
В Москве стартует цикл новогодних мероприятий «Елка мэра»
Цикл новогодних мероприятий "Елка мэра" откроется в воскресенье в Гостином дворе в Москве, всего с 23 декабря по 5 января пройдет около 30 таких представлений, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено вчера в 16:18
Транспорт
Злоупотребляющих бесплатной парковкой в Москве водителей стало меньше
После повышения тарифов на парковку в Москве сократилось время на парковку, что позволило уменьшить число водителей, злоупотребляющих бесплатными стоянками.
Обновлено в 01:34