В России ровно через неделю начнутся десятидневные новогодние каникулы с 30 декабря по 8 января включительно. Об этом напомнили в Роструде, передает «Интерфакс». Так, первым рабочим днем в 2019 году у россиян будет среда 9 января.

Общество Общество Министр просвещения призвала не нагружать школьников в Новый год Накануне Нового года и Рождества многие школьники в придачу к подаркам получают полный портфель домашних заданий.

Общество Общество Императору Японии Акихито исполнилось 85 лет 23 декабря японский император Акихито отмечает свое 85-летие.

Общество Общество Брянские чиновники отправили детей на отдых за счет благотворителей Чиновники из города Клинцы Брянской области отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда.

Общество Общество В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи сим-карт в интернете Как следует из пояснительной записки к документу, такие изменения в федеральный закон необходимо внести, чтобы создать правовую основу для внесения изменений в КоАП, которые предусмотрят ответственность за незаконное распространение сим-карт.

Общество Общество 23 декабря в Москве ожидается снег и до семи градусов мороза В воскресенье, 23 декабря, в Москве ожидается снег.

ЖКХ ЖКХ В ближайшие 2-3 дня в Москве выпадет еще до 15 см снега С начала декабря в столице выпало уже порядка 45 см снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в субботу.

Общество Общество Две тысячи Дедов Морозов устроили забег по центру Петербурга Новогодний забег "Дедов Морозов", который прошел в Санкт-Петербурге, собрал около двух тысяч участников.

Общество Общество Скончался один из последних участников Варшавского восстания В Израиле скончался один из последних участников Варшавского восстания Симха Ротем.

Общество Общество В Белграде прошел антиправительственный протест «желтых жилетов» 15 декабря организаторы заявили, что протесты будут продолжаться, а самая массовая акция протеста пройдет в Белграде 16 января - в годовщину убийства в Косове сербского политика Оливера Йовановича.

Общество Общество В Москве завершилась реставрация фонтана на Поклонной горе Главные работы по реставрации фонтанов на Поклонной горе и в парке Горького завершились, сообщил замглавы Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Общество Общество В России завершено строительство сети цифрового телевидения В поселке Видяево Мурманской области запущен последний, 5040-й по счету, объект цифрового эфирного вещания в России.

Здоровье Здоровье Названы пять самых опасных для здоровья сладостей

Общество Общество В Москве нашли коммуналку с комнатами по 26 миллионов

Общество Общество В Москве стартует цикл новогодних мероприятий «Елка мэра» Цикл новогодних мероприятий "Елка мэра" откроется в воскресенье в Гостином дворе в Москве, всего с 23 декабря по 5 января пройдет около 30 таких представлений, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.