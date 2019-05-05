Общество
Жителям России напомнили о трехдневной рабочей неделеREGNUM 02:12
Первая рабочая неделя мая в России будет трехдневной, напомнили в Федеральной службе по труду и занятости. Отмечается, что День Победы в 2019 году выпадает на четверг, поэтому жители России будут отдыхать с 9 по 12 мая включительно. Соответственно рабочими днями будут 6, 7 и 8 мая.
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Происшествия
Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по жертвам ЧП в Шереметьево
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Горящий самолет совершил жесткую посадку в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100
В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы
Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» были госпитализированы 6 человек.
Обновлено в 01:34
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Далласом»
«Сент-Луис Блюз» продолжает борьбу за Кубок Стэнли. В полуфинале Западной конференции команда сравняла счет в серии с «Даллас Старз» – 3-3.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Здоровье
Названы регионы России — лидеры по потреблению сахара
Первое и второе места по потреблению сахара заняли Липецкая и Курская области, где в 2017 году на душу населения пришлось 55 кг сладкого.
Обновлено в 00:00
Политика
Пушков оценил возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Ранее постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что Россия рассматривает все варианты развития событий в вопросе выхода из Европейской конвенции по правам человека.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Финансы
Рубль пойдет вниз после майских праздников
По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Экономика
Utair почти перестала обслуживать долги перед банками
Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 15:36
Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Игры
Свежие 4K-скриншоты Chernobylite
Ресурс DSOGaming опубликовал ряд скриншотов в разрешении 4K из ранней версии игры Chernobylite, которую разрабатывает Farm 51.
Обновлено в 02:25
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05
Шоу-бизнес
Премьера: про Татьяну Буланову сняли сериал «Никогда не говори „Никогда“»
Например, яркой линией в фильме будет проходить трагическая судьба сестры, которой у Тани в реальной жизни никогда не было.
Обновлено в 01:30
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Шесть рейсов из «Шереметьево» отменены после катастрофы в Superjet
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Новосибирской области количество лесных пожаров увеличилось в 4 раза
Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на совещании в областном правительстве сообщил, что в регионе за неделю было ликвидировано 68 лесных пожаров на площади 336 га.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Пермском крае прогремел взрыв на химзаводе
Обновлено в 02:44
Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы «Суперджета» в Шереметьево
По некоторым данным, пожар в хвосте самолета начался после четырех ударов воздушного судна о полосу.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
"Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата
В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Роспотребнадзор оштрафовал продавцов алкоголя на миллионы рублей
На продавцов спиртного наложены административные штрафы на общую сумму около 185 млн рублей.
Обновлено в 02:30