Жителям России напомнили о трехдневной рабочей неделеREGNUM 02:12

Первая рабочая неделя мая в России будет трехдневной, напомнили в Федеральной службе по труду и занятости. Отмечается, что День Победы в 2019 году выпадает на четверг, поэтому жители России будут отдыхать с 9 по 12 мая включительно. Соответственно рабочими днями будут 6, 7 и 8 мая.

Происшествия Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100 В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.

Происшествия Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.

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Происшествия В России потребовали отказаться от SSJ-100 Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.

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