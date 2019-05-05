Общество

Жителям России напомнили о трехдневной рабочей неделеREGNUM 02:12

Первая рабочая неделя мая в России будет трехдневной, напомнили в Федеральной службе по труду и занятости. Отмечается, что День Победы в 2019 году выпадает на четверг, поэтому жители России будут отдыхать с 9 по 12 мая включительно. Соответственно рабочими днями будут 6, 7 и 8 мая.
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Россиянам осталось три рабочих дня до следующих выходных

News.ruвчера в 02:10

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

РИА Новостивчера в 17:24

Роструд напомнил россиянам о трехдневной рабочей неделе

Аргументы и Фактывчера в 03:04

Роструд рассказал о продолжительности первой рабочей недели мая

Известиявчера в 17:36

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе

Московский Комсомолецвчера в 02:38

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

Газета.Ruвчера в 00:27

Россиянам напомнили о четырехдневных выходных

URA.Ru04 мая в 23:26
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Происшествия

Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд

Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по жертвам ЧП в Шереметьево

Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

Горящий самолет совершил жесткую посадку в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100

В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы

Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом

Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» были госпитализированы 6 человек.
Обновлено в 01:34
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Далласом»

«Сент-Луис Блюз» продолжает борьбу за Кубок Стэнли. В полуфинале Западной конференции команда сравняла счет в серии с «Даллас Старз» – 3-3.
Обновлено в 02:11
Происшествия

На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек

Обновлено в 01:50
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Здоровье

Названы регионы России — лидеры по потреблению сахара

Первое и второе места по потреблению сахара заняли Липецкая и Курская области, где в 2017 году на душу населения пришлось 55 кг сладкого.
Обновлено в 00:00
Политика

Пушков оценил возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Ранее постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что Россия рассматривает все варианты развития событий в вопросе выхода из Европейской конвенции по правам человека.
Обновлено вчера в 09:16
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Финансы

Рубль пойдет вниз после майских праздников

По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Экономика

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками

Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Обновлено вчера в 15:36
Общество

В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Игры

Свежие 4K-скриншоты Chernobylite

Ресурс DSOGaming опубликовал ряд скриншотов в разрешении 4K из ранней версии игры Chernobylite, которую разрабатывает Farm 51.
Обновлено в 02:25
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05
Шоу-бизнес

Премьера: про Татьяну Буланову сняли сериал «Никогда не говори „Никогда“»

Например, яркой линией в фильме будет проходить трагическая судьба сестры, которой у Тани в реальной жизни никогда не было.
Обновлено в 01:30
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура

Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Шесть рейсов из «Шереметьево» отменены после катастрофы в Superjet

Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

В Новосибирской области количество лесных пожаров увеличилось в 4 раза

Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на совещании в областном правительстве сообщил, что в регионе за неделю было ликвидировано 68 лесных пожаров на площади 336 га.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Пермском крае прогремел взрыв на химзаводе

Обновлено в 02:44
Происшествия

Названа приоритетная версия катастрофы «Суперджета» в Шереметьево

По некоторым данным, пожар в хвосте самолета начался после четырех ударов воздушного судна о полосу.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

"Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 12:50
Общество

Роспотребнадзор оштрафовал продавцов алкоголя на миллионы рублей

На продавцов спиртного наложены административные штрафы на общую сумму около 185 млн рублей.
Обновлено в 02:30
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