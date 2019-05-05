Общество
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и четырех выходныхРБК 05:21
Россиян на следующей неделе из-за празднования Дня Победы 9 мая ждут три рабочих дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда. В ведомстве напомнили, что рабочими будут 6,7 и 8 мая, а затем россиян ожидают четыре выходных дня подряд: с 9 по 12 мая включительно.
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Политика
В Кувейте суд запросил за освобождение россиянки залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить гражданку России Марию Лазареву, ранее приговоренную к десяти годами лишения свободы за растрату государственных средств, под залог в размере 20 млн кувейтских динар (более 65 миллионов долларов).
Обновлено в 08:11
Происшествия
В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево
Обновлено в 17:43
Происшествия
Судьба некоторых пассажиров загоревшегося SSJ-100 остается неизвестной
Судьба некоторых из 73 пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, остается неизвестной.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров в Аргентине
В аргентинской провинции Сан-Хуан люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров, пока их не сняли оттуда пожарные.
Обновлено в 18:39
Хоккей
Евротур. Чешские игры. Россия победила Чехию, Швеция сильнее Финляндии
В заключительном туре Чешских игр сборная России победила Чехию (4:1). На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию этого матча.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В московском метро задержали мужчину с гранатой
На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Не исключается возможность того, что кроссовер получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Здоровье
Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за карантина по чуме
Из-за карантина, введённого на западе Монголии после выявления двух случаев чумы, 17 россиян не могут вернуться домой.
Обновлено вчера в 05:47
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Следком РФ: в Шереметьево погиб 1 человек и пострадали четверо
На борту находились 78 человек. По официальной информации СК РФ, в результате ЧП погиб один человек и пострадали четверо.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево
Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.
Обновлено в 18:28
Наука
Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых
Благодаря куску янтаря с многоножкой, застывшей внутри, позволило немецким исследователям открыть новый подвид подобных представителей животного мира.
Обновлено вчера в 02:38
Происшествия
Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве
Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:14
Экономика
Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП
Если инвестиции в основной капитал увеличатся до 25% от ВВП, то рост экономики превысит 3%, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Непобедимый ПАОК повторил достижение 55-летней давности
ПАОК стал второй командой, которой удалось пройти чемпионат без поражений. Впервые это удалось "Панатинаикосу" в далёком сезоне 1963/64.
Обновлено в 17:24
Происшествия
«Идиоты»: Заслуженный пилот не смог сдержаться после трагедии в Шереметьево
Сытник объяснил, что самолёт сажали явно неправильно, поскольку при посадке произошёл предположительный подлом шасси, которые задели топливные баки и этим вызвали возгорание.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Экипаж самолета SSJ-100 рассказал о попавшей в лайнер молнии
Экипаж совершившего аварийную посадку в Шереметьево Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Мурманск, рассказал о попадании в самолет молнии.
Обновлено в 13:40
Игры
Подводный симулятор UBOAT принес издательству прибыль через час
Издатели игры-симулятора подводной лодки UBOAT сделали заявление о том, что данная игра резко вознесла прибыль компании уже через час после ее выхода в ранний доступ Steam.
Обновлено в 11:44
Здоровье
В Петербурге врачи загубили певицу
В субботу вечером певица умерла, так и не услышав от врачей настоящий диагноз.
Обновлено в 17:27
Общество
Депутат-травокур Резник бежит из России после скандального видео
Депутат Закса Максим Резник после скандала с употреблением наркотиков решил уехать в Чехию. Журналисты встретили его в аэропорту «Пулково».
Обновлено в 09:23
Футбол
Дзюба пожелал «Арсеналу» выйти в Лигу Европы
Обновлено в 13:26
Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд
Фильм «Мстители: Финал» за два уикенда собрал рекордные $2,189 млрд.
Обновлено в 18:05
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Политика
МИД Украины обвинил Россию в кризисе Совета Европы
«С грустью должны констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», — говорится в сообщении на сайте МИДа.
Обновлено в 11:30