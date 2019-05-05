Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и четырех выходныхРБК вчера в 05:21

Россиян на следующей неделе из-за празднования Дня Победы 9 мая ждут три рабочих дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда. В ведомстве напомнили, что рабочими будут 6,7 и 8 мая, а затем россиян ожидают четыре выходных дня подряд: с 9 по 12 мая включительно.

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и четырех выходных

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