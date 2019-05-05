Общество
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и четырех выходныхРБК вчера в 05:21
Россиян на следующей неделе из-за празднования Дня Победы 9 мая ждут три рабочих дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда. В ведомстве напомнили, что рабочими будут 6,7 и 8 мая, а затем россиян ожидают четыре выходных дня подряд: с 9 по 12 мая включительно.
Читать в источнике
Оценить153
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:18, Ашберн
Происшествия
Траур по погибшим в Шереметьево объявлен только в Мурманске
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
После пожара в Шереметьево возбудили дело
По факту пожара в аэропорту Шереметьево возбудили уголовное дело. Там при жесткой посадке борта пострадали более десяти человек.
Обновлено вчера в 12:52
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Эвакуация за 55 секунд. В катастрофе в Шереметьеве выжили 37 человек
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Пожарные бригады прибыли к загоревшемуся SSJ-100 через 10 минут
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие
США направят авианосную группу к берегам Ирана
США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Названа возможная причина возвращения лайнера SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Липчане соболезнуют трагедии в аэропорту
Липчане через социальные сети выражают соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП на борту самолета в «Шереметьево».
Обновлено в 00:53
Происшествия
Эвакуация пассажиров из горящего самолета SSJ-100 заняла 55 секунд
Эвакуация пассажиров из горящего самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» заняла 55 секунд вместо положенных 90.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Обновлено вчера в 18:37
Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Культура
Показы фильма «Песни Победы» пройдут на ледоколе «Ангара» 8 и 9 мая
Показы документального фильма «Песни Победы», участника федерального проекта «Территория Победы», состоятся на ледоколе «Ангара» в Иркутске 8 и 9 мая, сообщалось на сайте Иркутского областного краеведческого музея.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Пассажиры сняли на видео пожар в салоне SSJ-100
Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Пассажиры загоревшегося в Шереметьево самолета рассказали о ЧП
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 06:14
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Арсенал обнаружили у жителя подмосковного Фрязина
Полицейские обнаружили склад огнестрельного оружия, которое незаконно хранил житель подмосковного Фрязина.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Финансы
Рубль пойдет вниз после майских праздников
По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Обновлено вчера в 16:22
Спорт
Красавица-спортсменка из Красноярска поразила своим телом и выиграла серебро Европы по фитнес-бикини
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Пиджак с орденами ветерана ВОВ нашли на свалке
На Сахалине мужчина, гулявший с собакой, нашёл на несанкционированной свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 00:31
Авто
9 признаков кузовного ремонта автомобиля
Обновлено в 00:00
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 19:07