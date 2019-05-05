Общество

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и четырех выходныхРБК вчера в 05:21

Россиян на следующей неделе из-за празднования Дня Победы 9 мая ждут три рабочих дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда. В ведомстве напомнили, что рабочими будут 6,7 и 8 мая, а затем россиян ожидают четыре выходных дня подряд: с 9 по 12 мая включительно.
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Россиянам осталось три рабочих дня до следующих выходных

News.ruвчера в 02:10

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

РИА Новостивчера в 17:24

Роструд напомнил россиянам о трехдневной рабочей неделе

Аргументы и Фактывчера в 03:04

Роструд рассказал о продолжительности первой рабочей недели мая

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Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе

Московский Комсомолецвчера в 02:38

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

Газета.Ruвчера в 00:27

Россиянам напомнили о четырехдневных выходных

URA.Ru04 мая в 23:26
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Происшествия

Траур по погибшим в Шереметьево объявлен только в Мурманске

Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

После пожара в Шереметьево возбудили дело

По факту пожара в аэропорту Шереметьево возбудили уголовное дело. Там при жесткой посадке борта пострадали более десяти человек.
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Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму

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Происшествия

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Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие

США направят авианосную группу к берегам Ирана

США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Названа возможная причина возвращения лайнера SSJ-100 в Шереметьево

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Происшествия

Липчане соболезнуют трагедии в аэропорту

Липчане через социальные сети выражают соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП на борту самолета в «Шереметьево».
Обновлено в 00:53
Происшествия

Эвакуация пассажиров из горящего самолета SSJ-100 заняла 55 секунд

Эвакуация пассажиров из горящего самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» заняла 55 секунд вместо положенных 90.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено вчера в 18:37
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Культура

Показы фильма «Песни Победы» пройдут на ледоколе «Ангара» 8 и 9 мая

Показы документального фильма «Песни Победы», участника федерального проекта «Территория Победы», состоятся на ледоколе «Ангара» в Иркутске 8 и 9 мая, сообщалось на сайте Иркутского областного краеведческого музея.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Пассажиры сняли на видео пожар в салоне SSJ-100

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Пассажиры загоревшегося в Шереметьево самолета рассказали о ЧП

Обновлено вчера в 15:03
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Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено вчера в 08:16
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 06:14
Авто

В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS

Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

Арсенал обнаружили у жителя подмосковного Фрязина

Полицейские обнаружили склад огнестрельного оружия, которое незаконно хранил житель подмосковного Фрязина.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
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Происшествия

При пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человек

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Рубль пойдет вниз после майских праздников

По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
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Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Обновлено вчера в 16:22
Спорт

Красавица-спортсменка из Красноярска поразила своим телом и выиграла серебро Европы по фитнес-бикини

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Пиджак с орденами ветерана ВОВ нашли на свалке

На Сахалине мужчина, гулявший с собакой, нашёл на несанкционированной свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.
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9 признаков кузовного ремонта автомобиля

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Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен

Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
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