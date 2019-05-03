Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделеРоссийская газета 11:57

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Политика В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге» В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.

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Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Происшествия В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.

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Происшествия Певицу МакSим перевезли в московскую клинику Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.

Политика Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.

Хоккей Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.

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Общество В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.

Кино Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.

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Политика Посольство России в США передало ноту протеста на приговор Бутиной Российские дипломаты отметили, что направили соответствующую ноту протеста официальным властям США в которой потребовали — "обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека".

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Армия и оружие Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.