Общество

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделеРоссийская газета 11:57

Следующая рабочая неделя продлится с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая.
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Россиянам напомнили об еще одной короткой рабочей неделе

URA.Ru04:07

Короткая рабочая неделя ожидает россиян в начале мая

Катунь 2407:59

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Газета.Ru02:58

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

РИА Новости02:49

В России сегодня объявлен короткий рабочий день

Европейско-Азиатские новости29 апреля в 22:48

Для жителей Красноярского края последний день рабочей недели будет коротким

АиФ Красноярск29 апреля в 22:10

Второй и последний на этой неделе рабочий день начался в России

НДН.инфо29 апреля в 20:00
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Кино

Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»

Обновлено вчера в 19:14
Политика

В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Технологии

Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr

Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet

Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена

Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия

В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон

«В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Происшествия

Певицу МакSим перевезли в московскую клинику

Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Политика

Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:43
Хоккей

Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым

В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос

Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 11:08
Общество

Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС

В Татарстане введен режим ЧС из-за гибели озимых культур.
Обновлено в 08:44
Политика

В Совфеде оценили идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 06:41
Общество

В Москве подготовят 34 площадки для запуска пиротехники в День Победы

Обновлено в 09:15
Космос

«Близнец» челябинского метеорита может прилететь на Землю

Обновлено вчера в 05:19
Политика

Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Технологии

Facebook хочет платить пользователям за просмотр рекламы

Руководство Facebook хочет платить своим пользователям за просмотр рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 10:36
Общество

В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Кино

Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа

Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено в 05:14
Общество

Гроза ожидается в Москве в воскресенье

Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Политика

Посольство России в США передало ноту протеста на приговор Бутиной

Российские дипломаты отметили, что направили соответствующую ноту протеста официальным властям США в которой потребовали — "обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека".
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Кедми назвал смехотворным план НАТО по ведению войны с Россией

План НАТО по ведению сухопутной войны с Россией на востоке Европы не выдерживает критики и над ним «нельзя даже смеяться», заявил израильский эксперт экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

Россия рассматривает возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Татьяны Навки Александра, которую фигуристка родила от Александра Жулина.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове

Мужчина, изрисовавший памятник танкистам красной краской, задержан в Саратове.
Обновлено в 06:08
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