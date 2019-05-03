Общество
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделеРоссийская газета 03 мая в 11:57
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Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено в 23:42
Политика
Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко
Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено в 22:17
Происшествия
Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево
Обновлено в 14:21
Происшествия
Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в Шереметьево
Одна женщина доставлена в институт Вишневского с ожогами 15-18% поверхности тела.
Обновлено в 20:26
Футбол
Как в Англии забили «самый неспортивный» гол в истории футбола
Несколько дней назад футбольный мир обсуждал громкую историю из матча английского Чемпионшипа «Лидс» – «Астон Вилла».
Обновлено в 17:00
Музыка
Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем
Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.
Обновлено в 05:45
Экономика
Китайские биржи отреагировали падением на угрозы Трампа
Китайский фондовый рынок обвалился после обещаний американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на товары из Поднебесной.
Обновлено в 22:59
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных.
Обновлено в 22:07
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Общество
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Обновлено в 20:18
Происшествия
В Китае раскрыт крупный эпизод контрабанды нефтепродуктв на $189,55 млн
Китайские власти арестовали 43 подозреваемых по делу о контрабанде крупной партии нефтепродуктов общей стоимостью 1,27 млрд юаней ($189,55 млн), сообщили в Генеральной администрации таможни КНР, передает 5 мая агентство Синьхуа.
Обновлено в 23:41
Происшествия
В Забайкалье оценили ущерб сельскому хозяйству от природных пожаров
В минсельхозе Забайкальского края завершили работу по приему документов на оказание помощи пострадавшим в результате природных пожаров, ущерб от которых составил свыше 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 22:01
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:26
Общество
В Москву 6 и 7 мая придет июльская жара
Отмечается, что 6 и 7 мая в Москве установится летняя температура около +25 градусов.
Обновлено в 11:17
Здоровье
Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз
Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»
Расследование авиакатастрофы самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьево займет немало времени.
Обновлено в 17:39
Происшествия
Ространснадзор внепланово проверит «Аэрофлот» и Шереметьево
Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД после ЧП с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, сообщает ведомство.
Обновлено в 18:22
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Обновлено вчера в 16:48
Технологии
Российские стартапы могут выиграть гранты на технологии для кружков НТИ до 20 млн рублей
Победители смогут выиграть гранты на создание технологий для кружков в размере до 20 млн рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.
Обновлено в 22:10
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении известной журналистки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении якутской журналистки по обвинению в вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Обновлено в 21:25
Происшествия
На северо-востоке Москвы пьяный мужчина открыл стрельбу в воздух
Неизвестный мужчина открыл стрельбу в воздух на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 16:01