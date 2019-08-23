Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле. Согласно ему, следующий продолжительный период отдыха придется на новогодние праздники: отдыхать россияне будут восемь дней, с 1 по 8 января.

с чего всё началось

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