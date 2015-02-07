Общество

Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом
РБК
05:58

В начале октября правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году. Выходной с субботы, 5 января, переместился на четверг, 2 мая. Также вместо воскресенья, 6 января, россияне будут отдыхать в пятницу, 3 мая.
РБК05:58

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Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в конце декабря

Коммерсантъ06:06

Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом

РБК05:58

В конце года россиян ждет шестидневная рабочая неделя

ТАСС05:31

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце декабря

РИА Новости05:09

Роструд напомнил о длинной рабочей неделе перед новогодними каникулами

RT на русском04:17

Перед новогодними каникулами россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

Интерфакс04:03

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце декабря

Говорит Москва05:05
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Транспорт

В Москве изменятся тарифы на 5% парковочных мест

Новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы вводятся с 15 декабря в Москве.
Обновлено в 07:29
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт интим-услуг с детьми

Роскомнадзор заблокировал сайт, который под видом интернет-магазина одежды предлагал детские интим-услуги, информация о ресурсе передана в правоохранительные органы.
Обновлено в 07:26
Общество

Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сети

Законопроект, внесенный в мае группой депутатов во главе с Ириной Яровой и направленный на борьбу с колумбайн-сообществами в сети, принят в третьем окончательном чтении.
Обновлено в 07:23
Общество

Губернатор Игорь Руденя свозил своих подчиненных на литургию патриарха

Губернатор Игорь Руденя свозил своих подчиненных на литургию патриарха Почти 200 тверских чиновников и депутатов 4 декабря съездили на божественную литургию патриарха Кирилла, посвященную 700-летию подвига князя Михаила Тверского.
Обновлено в 07:27
Транспорт

Тестирование автобусов-амфибий начнется в Москве в 2020 году

По словам собеседника агентства, уже в 2020 году в Москве начнется тестирование первых образцов нового вида городского транспорта.
Обновлено в 07:26
Общество

Алексей Каспржак объявил об уходе с поста директора «Артека»

Обновлено в 07:18
Погода

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололёда

Обновлено в 07:17
Общество

В Петербурге школьник создал «профсоюз» для защиты интересов учеников

Министерство просвещения отреагировало на создание петербургским учеником "профсоюза школьников" и отметило, что поддерживает все созидательные инициативы учащихся.
Обновлено в 07:12
Общество

Прощание с Андреем Битовым пройдёт в ЦДЛ 7 декабря

Церемония прощания с российским писателем Андреем Битовым пройдёт в Центральном доме литераторов в Москве 7 декабря, сообщила пресс-секретарь ЦДЛ Марина Замская.
Обновлено в 06:57
Общество

В Германии установили рождественскую «елку» из золотых монет

Обновлено в 07:23
Общество

Дед Мороз рассказал, о чем чаще всего просят на Новый год

Обновлено в 07:23
Общество

Порядка 6 млн деревьев и кустарников высадили в Москве с 2011 года

Обновлено в 07:17
Общество

В Москве выпустили проездной брелок «Тройка» с новогодним дизайном

Москвичи и гости столицы смогут приобрести брелок с функцией транспортной карты "Тройка" с новогодним дизайном.
Обновлено в 05:57
Общество

Россияне назвали важнейшим право на охрану здоровья

Большинство россиян (49%) считают право на охрану здоровья важнейшим из гарантированных Конституцией, следует из результатов опроса ВЦИОМа, поступивших в РБК.
Обновлено в 06:39
Общество

Правительство рассмотрит проект закона по упорядочению тарифов ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что за последний год зафиксировано около 800 случаев, когда законодательные органы на местах повышали тарифы выше уровня инфляции, причём делали это законно.
Обновлено в 07:27
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