Общество
ИзвестияРоструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы. «В этом году 31 декабря выпадает на вторник — это будет рабочий день», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.
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с чего всё началось
Последний день 2019 года будет рабочим, затем россиян ждут восьмидневные новогодние каникулы, напомнили ТАСС в пресс-службе Роструда.ТАСС03:24
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Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
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Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
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Спрос на наличную иностранную валюту в июне вырос на 13%
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Будущее России. Национальные проекты 07:57
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Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
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ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосотояние»
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Ведомости 10:18
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Представлен первый портативный аккумулятор от Black Shark
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Astera 09:36
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США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Происшествия
В Якутии при аварийной посадке Ан-2 погибли два человека
Два человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии.
REGNUM 08:45
Технологии
Первая в России 5G-сеть запущена в Кронштадте
Запущенная в Кронштадте ПАО «МТС» и фирмой Huawei масштабная предкоммерческая сеть связи пятого поколения является первой в России.
Бел.Ру вчера в 15:55
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Ксения Бородина заступилась за Сергея Пынзаря, обвинённого в изменах
Супруга именинника напомнила, на вечеринку было приглашено немало представительниц прекрасного пола, и если одна из них попала в кадр вместе с Сергеем Панзарем, это не свидетельствует об его изменах.С похожими выводами выступила и возлюбленная звезды "Дом-2".
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Газета.Ru вчера в 17:49
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Московские предприниматели боятся писать жалобы на протестующих
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Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
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Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
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Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину ВОВ
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RuNews24.ru вчера в 15:36
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РИА Новости 09:35
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Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами
К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.
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Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.
Российская газета 04:43
Общество
«Ростех» предложил ввести в школах уроки начальной военной подготовки
Госкорпорация «Ростех» предложила Министерству просвещения России рассмотреть возможность введения уроков начальной военной подготовки, где девушек и юношей обучат обращению с современным огнестрельным оружием.
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Семья актера Числова не может похоронить его
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ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СПБ), следует из сообщения регулятора.
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В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Газета.Ru вчера в 16:46
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«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Дармиана за 1,5 миллиона евро
Отмечается, что за трансфер 29-летнего футболиста итальянский клуб выплатит 1,5 миллиона евро.
Матч ТВ 09:16