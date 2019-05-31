Общество
Роструд напомнил о правилах работы в жаруРоссийская газета 20:00
Жаркие дни уже пришли во многие регионы России. В связи с этим Роструд напомнил о правилах безопасности при работе в жару. И о том, какие меры должен предпринять работодатель, чтобы сохранить здоровье работников и обеспечить им приемлемые условия труда, как того требует трудовое законодательство.
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с чего всё началось
Длительность рабочего дня в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть сокращена на период от одного до четырех часов в зависимости от вида работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).РИА Новости20:12
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 23:20, Ашберн
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Технологии
В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей
Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Канцлером Австрии впервые назначена женщина
Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.
Обновлено в 11:41
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Политика
Оппозиция призвала Зеленского посетить Донбасс и Крым
По мнению депутатов, поездка в Донбасс даст толчок для мирного урегулирования конфликта, а визит на Крымский полуостров может стать началом нормализации отношений с Россией Президент Украины должен приехать с визитом в ДНР и ЛНР, а также посетить Крым, на этом настаивает украинская оппозиция, пишет Известия.
Обновлено в 22:12
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 22:11
Происшествия
В Новокузнецке разбушевалась непогода
Новокузнечане сообщают о повсеместно поваленных деревьях, в том числе и на машины, сорванных баннерах и прочих разрушениях.
Обновлено в 09:59
Кино
Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено в 05:50
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Шоу-бизнес
Филипп Янковский назвал Никиту Михалкова образцом актера и личности
Обновлено вчера в 11:24
Футбол
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»
Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Первыми в матче забили хозяева.
Обновлено в 13:54
Экономика
Китай перестал покупать сою в США
Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 05:09
Футбол
Фанаты «Ювентуса» требуют лишить Конте звезды на стадионе клуба
Больше 3000 болельщиков туринского "Ювентуса" подписали петицию с требованием лишить Антонио Конте именной мемориальной звезды на территории арены клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:45
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено в 17:30
Футбол
Игнатьев отказался комментировать слухи о своем уходе из «Краснодара»
Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев заявил, что не будет комментировать информацию о своем возможном уходе из команды.
Обновлено в 12:03
Политика
Путин внес проект о приостановке действия ДРСМД
В Госдуму внесен законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:15
Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Музыка
Дочь Алсу дала первое интервью после скандального «Голоса»
Дочь Алсу добавила, что в настоящий момент пробует себя в "разных стилях" и работает над участием в нескольких коллаборациях.
Обновлено в 17:54
Кино
Съемки «Ведьмака» от Netflix уже закончились
Несколько часов назад шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич объявила в своем твиттере, что съемки первого сезона наконец-то завершились.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Политика
В МВФ объявили о завершении работы миссии в Киеве
Отмечается, что МВФ одобрил денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику Украины и подтвердил готовность вернуться в Киев после досрочных выборов в Раду, которые определят дальнейшие приоритеты правительства страны.
Обновлено в 10:33
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено в 05:35
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено в 20:38
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом
МЧС предупредило жителей Москвы о дожде с грозой и градом в ближайшее часы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:58
Здоровье
В США зафиксировали около тысячи случаев заболевания корью с начала года
Около тысячи случаев заболевания корью зафиксировано в США с начала этого года, следует из доклада Центра по контролю над заболеваниями.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
Минобороны рассказало о модернизации «самолетов Судного дня»
Завершены опытно-конструкторские работы (ОКР) по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе Ил-80 и Ил-82, имеющиеся самолеты модернизируют, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
Обновлено в 19:07
Общество
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено в 15:05