Роструд напомнил о правилах работы в жаруРоссийская газета 20:00

Длительность рабочего дня в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть сокращена на период от одного до четырех часов в зависимости от вида работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

с чего всё началось

Жаркие дни уже пришли во многие регионы России. В связи с этим Роструд напомнил о правилах безопасности при работе в жару. И о том, какие меры должен предпринять работодатель, чтобы сохранить здоровье работников и обеспечить им приемлемые условия труда, как того требует трудовое законодательство.

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