Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделеРИА Новости 01:55
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.
Читать в источнике
Оценить212
с чего всё началось
"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде. Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращен на один час, так как он является предпраздничным.Российская газетавчера в 18:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Технологии
Клиенты Coinbase смогут бесплатно получать токены EOS
Клиенты биржи из 103 стран смогут получать токены EOS за изучение образовательных материалов.
Обновлено в 06:09
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Политика
Кучма назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 06:37
Экономика
В Rambler Group назначили СЕО и управляющего директора
На пост CEO назначили Рафаэля Абрамяна. В состав правления войдут лидеры основных подразделений Rambler Group.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Галина Польских впервые рассказала о трагедии с внуком
Мало кто знает, какую личную трагедию пережила знаменитая актриса Галина Польских.
Обновлено в 05:55
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Здоровье
В Замоскворечье появится поликлиника для взрослых и детей
Новую поликлинику для взрослых и детей откроют в районе Замоскворечья до конца 2019 года.
Обновлено в 05:18
Политика
Харьковские власти восстановят поваленный националистами бюст Жукова
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие
Уничтожение грузовика ВСУ противотанковой ракетой попало на видео
Бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 04:26
Политика
Свой визит в Великобританию Трамп начинает со скандала
Визит президента в Великобританию начинается только завтра, но Дональд Трамп уже успел сделать несколько заявлений, которые шокировали впечатлительную английскую публику и вызвали негативную реакцию СМИ.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Зеленский в разговоре назвал своего коллегу по «Кварталу 95» главой СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с первым замглавы Службы безопасности страны (СБУ) — куратором борьбы с коррупцией Иваном Бакановым назвал его врио главы спецслужбы.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Футболист Рейес погиб из-за лопнувшей автомобильной шины
Обновлено вчера в 17:50
Хоккей
Сошников стал игроком «Салавата Юлаева»
Форвард Никита Сошников, права на которого Салават Юлаев получил после обмена со СКА, отдав взамен Владимира Ткачева, подписал двухлетний контракт с уфимской командой.
Обновлено в 05:41
Политика
В Кремле не получали сигналов от США по поводу встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 30 мая заявил журналистам, что Кремль пока не получал предложений американской стороны по встрече президентов на G20 в Осаке, но время до саммита еще есть.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Единоборства
Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором уже в сентябре
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Организатора протестов в Екатеринбурге оштрафовали на 20 тысяч рублей
Ленинский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей представительницу движения "Парки и скверы" Анну Балтину за организацию акций против строительства храма на месте сквера возле Свердловского театра драмы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Культура
В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе
В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Татьяна Навка заявила, что мечтает о сыне
В комментариях подписчики тут же начали спрашивать Татьяну про сыновей и тогда фигуристка решила добавить: Говорят: «Сын - это вечная любовь женщины!»
Обновлено в 03:00
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
ВСУ обстреляли автобус с рабочими Донецкой фильтровальной станции
В 09:20 в зону обстрела попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, который в это время двигался со стороны ДФС по автотрассе Н-20 в Ясиноватую, - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:35
Происшествия
СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.
Обновлено в 06:01