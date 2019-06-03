Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделеРИА Новости 01:55

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.
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Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде. Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращен на один час, так как он является предпраздничным.
Российская газетавчера в 18:44

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Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Известия03:56

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Российская газетавчера в 18:44

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Газета.Ru04:36

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

RT на русском02:22

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Алтапресс02:39

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

РБК00:48

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в июне

Коммерсантъ02:51
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