Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделеРоссийская газета вчера в 18:44
Дополнительный выходной появится в середине недели в честь Дня России. "Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
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с чего всё началось
"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде. Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращен на один час, так как он является предпраздничным.Российская газетавчера в 18:44
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