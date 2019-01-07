Общество
Первая рабочая неделя года будет длиться всего три дня, поскольку начнется со среды, напомнили в Роструде.
Российская газета01:40
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с чего всё началось
Три рабочих дня ожидают россиян на этой неделе после десятидневных новогодних каникул, напомнили ТАСС в пресс-службе Роструда.ТАССвчера в 16:15
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Путешествия
В Японии введен налог на выезд из страны
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Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
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Движение ограничат на нескольких улицах Куркино с 9 января
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Обновлено вчера в 19:55
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Барак и рай: в Москве открылась посмертная ретроспектива Оскара Рабина
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Напомним, что до большевицкой календарной чехарды Рождество в России праздновали одновременно со всем остальным христианским миром — 25 декабря.
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Дачников обязали сообщать властям о перестройках
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В России вступил в силу закон о продлении срока уплаты штрафов со скидкой
В конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении 20-дневного периода оплаты автомобильного штрафа "со скидкой", если извещение пришло с опозданием.
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