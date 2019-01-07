Три рабочих дня ожидают россиян на этой неделе после десятидневных новогодних каникул, напомнили ТАСС в пресс-службе Роструда.

с чего всё началось

Первая рабочая неделя года будет длиться всего три дня, поскольку начнется со среды, напомнили в Роструде.

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