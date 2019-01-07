Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Российская газета
01:40

Первая рабочая неделя года будет длиться всего три дня, поскольку начнется со среды, напомнили в Роструде.
Российская газета01:40
с чего всё началось

В Роструде напомнили, что россияне на этой неделе будут работать три дня

Три рабочих дня ожидают россиян на этой неделе после десятидневных новогодних каникул, напомнили ТАСС в пресс-службе Роструда.
ТАССвчера в 16:15

Подробнее о событии

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Российская газета01:40

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

URA.Ruвчера в 23:27

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

Телеканал 360°02:01

В Роструде напомнили, когда выходим на работу в январе 2019 года

Комсомольская правдавчера в 20:25

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Известиявчера в 19:36

В Роструде напомнили, что россияне на этой неделе будут работать три дня

ТАССвчера в 16:15

Первая рабочая неделя 2019 года будет трехдневной

MOS.news05 января в 05:11
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