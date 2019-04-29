Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделеРИА Новости вчера в 19:37
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Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Обновлено вчера в 05:13
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА и сместил его с третьей строчки в РПЛ
Обновлено вчера в 14:56
Музыка
Микелла Абрамова, дочь Алсу, победила в шоу «Голос. Дети»
Напомним, что 10-летнюю Микеллу Абрамову после этапа «слепых прослушиваний» выбрала к себе в команду Светлана Лобода.
Обновлено 26 апреля в 23:56
Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 03:03
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено вчера в 10:30
Музыка
Угрозы поступают дочери Алсу после скандала
Напомним, что после победы Абрамовой разгорелся скандал. Редакторов шоу пользователи обвинили в подтасовке голосов.
Обновлено в 02:32
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до пяти процентов годовых, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:10
Транспорт
В ГИБДД придумали, как собирать с водителей больше штрафов
Водители притормаживают перед камерой, но потом снова набирают скорость.
Обновлено вчера в 01:31
Политика
Порошенко сдадут в Международный трибунал
Депутат Берлинского городского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн считает, что нынешнего президента Украины Петра Порошенко нужно отдать под суд из-за военных преступлений в Донбассе.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив
Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Происшествия
На Шри-Ланке запретили закрывать лица
На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.
Обновлено в 02:48
Авто
Розничные продажи автомобилей Aurus отложили до 2020 года
Розничные продажи автомобилей Aurus отложили до 2020 года.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб из-за заснувшего за рулем водителя
Автобус перевернулся на дороге, в результате чего семеро футболистов получили повреждения. Наиболее серьезно пострадал именно Шурал.
Обновлено в 03:43
Политика
Орешкин объяснил новую систему оценки работы губернаторов
Система оценки деятельности губернаторов, утвержденная недавним президентским указом «Об эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов России», является прямым отражением нацпроектов и нацелена на то, чтобы объединить центр и регионы одной общей целью.
Обновлено в 02:00
Политика
В Раде потребовали отменить указ о выдаче паспортов жителям Донбасса
Россия должна отказаться от решения об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
Кипрский маньяк утопил тела своих жертв в ядовитом озере
Обновлено в 02:35
Экономика
Большинство работодателей в России готовятся поднять зарплаты
Большинство российских работодателей намерены повысить зарплаты сотрудников в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Глава Орска Андрей Одинцов покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности мэра станет его заместитель Василий Козупица.
Обновлено в 03:53
Музыка
Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила в шоу «Голос»
Напомним, что в финале и суперфинале, который состоялся 25 апреля, дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено в 01:05
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 11:31
Энергетика
«СТН-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
Обновлено в 03:06
Политика
Президент Туркмении прочитал рэп про коня
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в воскресенье прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный), который родился в первый день 2019 года, сообщает Туркменское телевидение.
Обновлено вчера в 15:54
Финансы
Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%
С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18