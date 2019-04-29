Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделеРИА Новости вчера в 19:37
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:47, Ашберн
Здоровье
Старость признали болезнью, с которой можно бороться
Можно констатировать: старость наконец признали болезнью. И с ее проявлениями можно и нужно бороться.
Обновлено вчера в 12:07
Футбол
«Зенит» забил 4 гола «Крыльям Советов», Азмун оформил дубль
В матче 26-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:2. В составе самарцев дубль оформил Денис Ткачук.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Главного чеченского вора в законе освободят из колонии на Урале
Главного криминального авторитета Чечни Ахмеда Домбаева (Ахмеда Шалинского), отбывающего наказание в челябинской колонии, готовят к освобождению.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Ван Дейк стал игроком сезона в Англии по версии футболистов
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан лучшим игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов.
Обновлено вчера в 17:41
Наука
OpenAI научила нейросеть создавать музыку
Обновлено вчера в 00:00
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 07:29
Энергетика
Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа
Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель. По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются после слов Трамп.
Обновлено в 01:33
Экономика
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб
По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.
Обновлено в 01:08
Общество
Грудинин рассказал об интересе девелоперов к совхозным землям
Во второй половине апреля суд подмосковного Видного удовлетворил иск бывшей супруги Грудинина – Ирины Грудининой, требовавшей около 66% акций совхоза в рамках бракоразводного процесса.
Обновлено в 00:00
Общество
В России могут изменить график работы детских садов и школ
Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено вчера в 10:26
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская задумалась о третьем ребенке спустя четыре месяца после родов
Обновлено вчера в 14:30
Теннис
Медведев остался на 14-м месте в рейтинге ATP
Россиянин Даниил Медведев сохранил 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Обновлено в 01:30
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено вчера в 03:16
Общество
Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Предложение о сокращении рабочей недели в зимнее время выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами
Пострадавшие от укусов клещей с начала года обращаются за медицинской помощью не чаще обычного сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:25
Политика
Ушел из жизни авиаконструктор Генрих Новожилов
Напомним, Генрих Новожилов являлся создателем таких проектов, как двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 и пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96.
Обновлено вчера в 16:27
Футбол
Краснодар — ЦСКА 2:0
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено 27 апреля в 05:49
Политика
Президент Туркмении зачитал рэп про коня
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.
Обновлено вчера в 15:35
Наука
Ученые рассказали, к чему приводит стресс на работе и недосып
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
ДТП со смертельным исходом произошло во Владивостоке
ДТП произошло ориентировочно в 11:20 по местному времени. Собралась огромная пробка с двух сторон движения.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Транспорт
Свердловский губернатор обратился к жителям из-за снегопада
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом
Обновлено вчера в 14:15
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 09:00