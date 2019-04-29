Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделеРИА Новости вчера в 19:37
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Армия и оружие
Япония удвоит дальность противокорабельных ракет
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Нагиев об итогах шоу «Голос. Дети»: неправильно ставить на ребенка, как на скаковую лошадь
Нагиев рассчитывает на честность Первого канала и проведение тщательной проверки итогов музыкального конкурса.
Обновлено в 01:00
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
СМИ: подозреваемый в шпионаже подданный ОАЭ совершил самоубийство в Стамбуле
Подданный ОАЭ, задержанный ранее в Турции по подозрению в шпионаже, покончил с собой в тюрьме.
Обновлено в 02:26
Политика
Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как она сидела на коленях у избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.
Обновлено в 02:04
Экономика
В России ввели лимиты на отправку денежных переводов в четыре страны
С 16 апреля работающие в России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. руб. в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. руб.), сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:01
Транспорт
Движение в Новокрымском проезде ограничено в связи с укладкой асфальта
Движение в Новокрымском проезде в центре Москвы ограничено в связи с укладкой асфальта.
Обновлено в 02:35
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Социалисты победили на выборах в Испании
Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:15
Кино
Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод
Пользователи соцсетей раскритиковали третий эпизод сериала «Игра престолов» и пожаловались на слишком темное изображение.
Обновлено в 03:10
Происшествия
На Кипре серийный убийца прятал останки женщин и девочек по чемоданам
На Кипре пойман серийный убийца, который прятал останки своих жертв по чемоданам.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Диетологи назвали самые полезные перекусы
Россиянам рассказали о том, какие продукты лучше всего употреблять во время перекусов между приемами пищи.
Обновлено в 01:46
Футбол
Агент Рабио: «Президент „ПСЖ“ отравил команду ядом и разбил ее»
Мать и агент полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабио Вероника подвергла критике президента парижского клуба Нассера аль-Хелаифи.
Обновлено в 02:30
Энергетика
Компания СТНТ опровергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе»
Компания "Самаратранснефть-терминал" (СТНТ) заявила, что не имеет и не может иметь никакого отношения к точке вброса "грязной" нефти в трубопровод "Дружба", соответствующее обращение первого заместителя генерального директора СТНТ Антона Томилова размещено на официальном сайте компании.
Обновлено в 03:14
Экономика
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб
По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.
Обновлено в 01:08
Музыка
Дочь Алсу стала победительницей шоу «Голос. Дети»
В финале Микелла исполнила сингл Эминема и Рианны Love the Way You Lie, а также песню Дианы Гурцкой "Ты здесь", которая и принесла ей победу.
Обновлено 26 апреля в 20:59
Происшествия
Певица МакSим рассказала, как попала в ДТП
Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала, как попала в аварию.
Обновлено в 02:44
Технологии
CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в ритейл
Рост выручки 2018/2017, в % Крупнейшие заказчики 2018 г. 1 2 Softline Москва 15 268 027 10 752 132 42,0% н/д 2 1 Атол Москва 8 472 250 12 764 400 -33,6% Инвитро, Азбука Вкуса, Sokolov, Delivery Club, Colin’s, Столото, Глория Джинс, Etalon Group, Расчетные решения, Т-Плюс и др.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Ветер сорвал крыши с 12 домов и нескольких больниц в Башкирии
Сильный ветер сорвал крыши с 12 частных домов и нескольких больниц в Башкирии.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе
Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол
«Реал» проиграл последней команде Примеры «Райо Вальекано»
«Реал» уступил «Райо Вальекано» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:1.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Министр финансов США рассказал о торговых переговорах с Китаем
Торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином «выходят на финишную прямую», заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Обновлено в 02:29
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Футбол
Нобоа: самое главное, что «Зенит» выиграл и получил три очка
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (4:2).
Обновлено вчера в 12:12
Общество
Названы районы Башкирии с худшим взаимодействием властей с населением
Власти Башкирии дали пояснение к системе расчета. Первую строчку антирейтинга возглавила администрация Краснокамского района.
Обновлено в 02:14