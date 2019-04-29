Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделеРИА Новости вчера в 19:37

Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным. Еще четыре дня предстоит отдыхать по случаю Дня Победы — с 9 по 12 мая. Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре в честь Дня народного единства - с 2 по 4 ноября.
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Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

RT на русскомвчера в 23:14

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Газета.Ruвчера в 20:15

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

РИА Новостивчера в 19:37

Россиян ждет короткая рабочая неделя

ТК Звездавчера в 21:01

В России послезавтра начнутся выходные

РЕН ТВвчера в 19:43

В новосибирской школе отменили длинные выходные на майские праздники

НГС26 апреля в 03:12

Крымчане будут работать один день в неделю

Новый День26 апреля в 00:52
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Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Общество

Минобороны составило карту салютов 9 мая по всей России

Обновлено вчера в 23:56
Политика

Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама

Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
Обновлено вчера в 16:54
Музыка

«Пикник» с новым альбомом «Левитация» выступит в Иркутске в ноябре

Рок-группа «Пикник» выступит с новым альбомом «Левитация» 11 ноября во дворце спорта «Труд» в Иркутске, сообщается в разделе «Афиша» портал «ИрСити».
Обновлено вчера в 20:00
Общество

Красноярск накрыло снежным циклоном

Сегодня, 29 апреля 2019 года, ночью краевой центр завалило снегом. Из-за обильных осадков на дорогах образовалась снежная каша.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Как изменилась Соня Кузьмина

Обновлено вчера в 18:00
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 13:14
Экология

В лесах Забайкалья введен режим ЧС

Из-за штормового ветра и резкого потепления режим ЧС решено ввести в лесах региона, сообщает сегодня, 29 апреля, сайт краевого правительства.
Обновлено вчера в 23:22
Транспорт

Екатеринбуржцы публикуют итоги апрельского снежного апокалипсиса

Первые снежинки полетели над Екатеринбургом около 14:00.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор

Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Китай на учения

Отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл в китайский порт Циндао для участия в двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие — 2019", информирует пресс-служба ВВО по ТОФ.
Обновлено вчера в 23:44
Авто

ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой

В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов

По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Здоровье

Что делать при аневризме головного мозга?

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": — Аневризма головного мозга лечится оперативно.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

В офисном здании в Мельбурне произошел пожар

Обновлено в 00:10
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 08:28
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Футбол

«Бенфика» разгромила «Брагу» и вышла на первое место в Примейре

«Бенфика», набрав 78 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Примейры, опередив «Порту» на два очка.
Обновлено вчера в 15:06
Экономика

Юрий Трутнев: Продать владивостокские «Хаятты» было необходимо

Недостроенные гостиничные комплексы Hyatt в центре Владивостока продали значительно дешевле той суммы, в которую обошлось бюджету их строительство, тем не менее, продать их было необходимо.
Обновлено в 00:08
Авто

Петербург вошел в десятку регионов по доступности покупки новых машин

Обновлено вчера в 23:57
Политика

Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов

Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено вчера в 21:22
Технологии

Названа важная составляющая успешного бизнеса

Примерно половина участников опроса считает, что будущему предпринимателю полезно будет получить экономическое образование.
Обновлено в 00:05
Здоровье

41 амурчанин обратился к медикам из-за укусов клещей

За прошедшую неделю в медучреждения обратился 41 амурчанин, покусанный клещами. Среди пострадавших от них — 15 детей.
Обновлено вчера в 23:50
Авто

Renault объявила дату презентации своего нового кросс-купе Arkana

Французская компания Renault назначила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana на 22 мая.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено вчера в 06:55
Политика

Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка

Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе

Стрельба произошла неподалеку от баптистской церкви в американском городе Балтиморе (штат Мэриленд).
Обновлено вчера в 21:57
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