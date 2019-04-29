Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделеРИА Новости вчера в 19:37
Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным. Еще четыре дня предстоит отдыхать по случаю Дня Победы — с 9 по 12 мая. Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре в честь Дня народного единства - с 2 по 4 ноября.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 00:15, Ашберн
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Минобороны составило карту салютов 9 мая по всей России
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама
Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
Обновлено вчера в 16:54
Музыка
«Пикник» с новым альбомом «Левитация» выступит в Иркутске в ноябре
Рок-группа «Пикник» выступит с новым альбомом «Левитация» 11 ноября во дворце спорта «Труд» в Иркутске, сообщается в разделе «Афиша» портал «ИрСити».
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Красноярск накрыло снежным циклоном
Сегодня, 29 апреля 2019 года, ночью краевой центр завалило снегом. Из-за обильных осадков на дорогах образовалась снежная каша.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Как изменилась Соня Кузьмина
Обновлено вчера в 18:00
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 13:14
Экология
В лесах Забайкалья введен режим ЧС
Из-за штормового ветра и резкого потепления режим ЧС решено ввести в лесах региона, сообщает сегодня, 29 апреля, сайт краевого правительства.
Обновлено вчера в 23:22
Транспорт
Екатеринбуржцы публикуют итоги апрельского снежного апокалипсиса
Первые снежинки полетели над Екатеринбургом около 14:00.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Китай на учения
Отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл в китайский порт Циндао для участия в двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие — 2019", информирует пресс-служба ВВО по ТОФ.
Обновлено вчера в 23:44
Авто
ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой
В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов
По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Здоровье
Что делать при аневризме головного мозга?
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": — Аневризма головного мозга лечится оперативно.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В офисном здании в Мельбурне произошел пожар
Обновлено в 00:10
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 08:28
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Футбол
«Бенфика» разгромила «Брагу» и вышла на первое место в Примейре
«Бенфика», набрав 78 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Примейры, опередив «Порту» на два очка.
Обновлено вчера в 15:06
Экономика
Юрий Трутнев: Продать владивостокские «Хаятты» было необходимо
Недостроенные гостиничные комплексы Hyatt в центре Владивостока продали значительно дешевле той суммы, в которую обошлось бюджету их строительство, тем не менее, продать их было необходимо.
Обновлено в 00:08
Авто
Петербург вошел в десятку регионов по доступности покупки новых машин
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов
Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено вчера в 21:22
Технологии
Названа важная составляющая успешного бизнеса
Примерно половина участников опроса считает, что будущему предпринимателю полезно будет получить экономическое образование.
Обновлено в 00:05
Здоровье
41 амурчанин обратился к медикам из-за укусов клещей
За прошедшую неделю в медучреждения обратился 41 амурчанин, покусанный клещами. Среди пострадавших от них — 15 детей.
Обновлено вчера в 23:50
Авто
Renault объявила дату презентации своего нового кросс-купе Arkana
Французская компания Renault назначила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana на 22 мая.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено вчера в 06:55
Политика
Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе
Стрельба произошла неподалеку от баптистской церкви в американском городе Балтиморе (штат Мэриленд).
Обновлено вчера в 21:57