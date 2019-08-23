Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябреТАСС 00:46
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с чего всё началось
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле. Согласно ему, следующий продолжительный период отдыха придется на новогодние праздники: отдыхать россияне будут восемь дней, с 1 по 8 января.ТАСС00:46
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Музыка
Дети и котята: зампрокурора Петербурга снял новый клип на свою песню
Рок-группа «Лунный пес» выпустила очередной клип на песню первого заместителя прокурора Петербурга Эдуарда Артюхова «Не творите зло».
Обновлено в 05:56
Политика
Песков констатировал начало диалога Путина и Зеленского
Песков, отвечая на вопрос журналистов о вероятности скорого обмена между Россией и Украиной удерживаемых лиц и возможного улучшении отношений между двумя странами, напомнил слова, сказанные Путиным после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:54
Общество
Британки нашли послание из прошлого с «пугающе точными предсказаниями»
Обновлено вчера в 21:02
Экономика
Группа ГАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю
"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США
Президент России Владимир Путин поручил принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США новой ракеты Tomahawk, дальность полета которой составляет более 500 км. Такое заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности (стенограмма опубликована на сайте Кремля).
Обновлено в 05:46
Технологии
В компании HP сменится президент
Дайон Вайслер с 1 ноября уйдет с постов президента и гендиректора американской компании HP.
Обновлено вчера в 23:35
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Авто
Названа стоимость Aurus Senat Sedan в базовой комплектации
"Автомобиль, который представлен сегодня здесь, это Aurus Senat Sedan, его цена в базовой комплектации 18 миллионов рублей", - сказал Ширинов.
Обновлено в 06:46
Происшествия
У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения
По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Спешащую на похороны женщину не хотели пускать на самолет до Чебоксар
По сети распространилось видео, на котором женщина, находясь в аэропорту Внуково, просит пустить ее на самолет.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач
Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения подготовила на время выполнения своих служебно-боевых задач.
Обновлено в 05:57
Политика
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия
Почти 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Калифорнии
В результате инцидента пострадали 27 человек. 13 из них доставлены в больницы. Поезд сошел с рельсов ночью в четверг, 22 августа.
Обновлено в 04:17
Политика
Кравчук рассказал о датах завершения конфликта в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук высказался о будущем конфликта в Донбассе. об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:35
Единоборства
Конор Макгрегор: «Хабиб убегал от меня весь первый раунд»
Хабиб победил болевым приемом в четвертом раунде и завоевал титул чемпиона в легком весе.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Заворотнюк отменила спектакль после слухов о раке
После слухов об онкологическом заболевании Анастасия Заворотнюк отменяет свое участие в спектаклях, сообщает "Стархит".
Обновлено в 03:39
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
The Guardian назвала Крым российским
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 05:14
Политика
В Калужской области раскрыли ячейку исламистов
Религиозно-экстремистскую ячейку, члены которой занимались сбором средств для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", раскрыли в Калужской области.
Обновлено в 06:59
Экономика
Последняя иностранная компания отказывается от SSJ-100, пишут СМИ
Мексиканский авиаперевозчик InterJet хочет продать имеющиеся у него российские самолеты SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:58
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Обновлено в 05:50
Футбол
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия еще больше приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей этой недели.
Обновлено в 04:16
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
Где чиновники получают меньше всего Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Москве умер титулованный бодибилдер
Причиной смерти стал оторванный тромб. Также известно, что 22 августа у заслуженного бодибилдера был день рождения.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Стало известно о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Киев засомневался в сохранении санкций против России
Киев, скорее всего, не сможет повлиять на сохранение экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 05:05
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15