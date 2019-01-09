Общество
Следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта, субботний выходной в День защитника Отечества 23 февраля перенесен на 10 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости00:16
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Политика
Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Девочка выстрелила себе в лицо при попытке сделать селфи в Мытищах
Тринадцатилетняя девочка выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, пытаясь сделать селфи.
Обновлено в 05:55
Экономика
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Песков: Россия достигла понимания с WADA
Пресс-секретарь Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о том, что Россия достигла понимания с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу передачи данных Московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено в 04:39
Экономика
Apple и Samsung повысили цены на смартфоны в России из-за НДС
С 1 января 2019 г. цены в онлайн-магазине на некоторые модели смартфонов «изменились избирательно», пояснила пресс-служба Samsung, отметив, что при новом ценообразовании учитывались изменения НДС.
Обновлено в 02:23
Политика
Синод Константинопольского патриархата оформил томос для Украины
Обновлено в 05:49
Происшествия
Пассажир покончил с собой в аэропорту Внуково
По информации «Известий», 32-летний Рафис Гарифов находился в Москве транзитом — он летел из Нового Уренгоя в Уфу.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
NI оценил российский танк Т-90С
Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика
«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки
«Почта России» запустила пилотный проект по удаленному взиманию пошлин за покупки в иностранных интернет-магазинах, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:45
Происшествия
В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами
В МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Экономика
Apple сократит производство новых iPhone
Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
Обновлено в 03:52
Политика
Песков прокомментировал данные о возможности обмена Уилана на Бутину
В МИД России, комментируя возможность обмена Уилана, подчеркнули, что задержанному ещё не предъявлены обвинения, поэтому ставить вопрос об обмене невозможно.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
США исключили размещение войск на Курилах
Обновлено в 04:38
Политика
Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановлен
"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - сказал Миллер.
Обновлено в 05:18
Происшествия
На курорте в Камбодже погибли двое россиян
В Камбодже во время отдыха погибли двое туристов из России. Семейная пара приехала на курорт в Сиануквиле из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:10
Хоккей
Панарину предложили пожизненный запас водки за продление контракта
Игроку «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину предложили пожизненный запас водки, если он продлит контракт с клубом.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Полицейского убили в подмосковном Подольске
Позже руководитель пресс-службы главка полиции по Тверской области Вадим Левшин уточнил в разговоре с ТАСС, что полицейский был убит в ходе бытового конфликта.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Рошаль рассказал о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о состоянии ребенка, которого эвакуировали из Магнитогорска в Москву после ЧП.
Обновлено в 03:04
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $60 за баррель
Обновлено в 05:20
Экономика
Геннадий Тимченко стал совладельцем винодельни «Усадьба Дивноморское»
Источник, знакомый с деталями сделки, подтвердил изданию, что партнером Тимченко по "Усадьбе Дивноморское" стал именно Колбин-младший.
Обновлено в 02:59
Политика
В сенате США заблокировали новые санкции против России
Американские сенаторы не смогли начать работу над законопроектом по введению санкций против России и ряда других стран за помощь правительству Сирии.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Опрокинувшийся в Оренбуржье поезд вез алкогольную продукцию и цемент
Грузовой поезд, вагоны которого сошли с рельсов и опрокинулись в Оренбургской области, был гружен алкогольной продукцией, цементом и цинком, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Обновлено в 05:27
Происшествия
DM: в Лас-Вегасе беспилотный автомобиль Tesla сбил российского робота
Беспилотный автомобиль американского производителя электрокаров Tesla "задавил" рекламного робота российской компании Promobot.
Обновлено в 02:48
Энергетика
В регионах ДФО подорожало автомобильное топливо
Во многих регионах Дальнего Востока в первый рабочий день 2019 года подорожало автомобильное топливо.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Югре охотник принял сына за лося и застрелил его
Обновлено в 05:14
Общество
В Госдуме предложили гулять новогодние праздники в любое время
Жителям России могут разрешить использовать дни новогодних каникул в любое время года, а вместо этого выходить на работу 1 января.
Обновлено в 03:42
Космос
Спутник NASA обнаружил экзопланету в 23 раза тяжелее Земли
Исследователи космоса отметили, что космическим аппаратом TESS, принадлежащим «НАСА», была обнаружена новая экзопланета, находящаяся за границами Солнечной системы.
Обновлено в 03:12
Политика
Песков: ослабление санкций США носит точечный характер
Представитель Кремля подчеркнул, что в США сейчас «ведётся кропотливая работа», но в Вашингтоне очень много недружественных проявлений по отношению к России.
Обновлено в 04:53