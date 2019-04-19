Роструд напомнил о длинных выходных в маеRT на русском вчера в 21:00

Последние длинные выходные протяжённостью более пяти дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

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