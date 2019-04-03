Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в маеRT на русском 04:23
Осенью 2018 года кабмин утвердил перенос выходных дней в 2019 году. Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3 и 10 мая.
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Экономика
В России предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в качестве меры борьбы с так называемым зарплатным рабством, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:36
Общество
Рабочие автозавода Ford в Ленобласти могут начать митинговать
Сотрудники автозавода Ford в городе Всеволожске Ленинградской области могут выйти на митинги, если руководство предприятия не пойдет на встречу рабочим и не пообещает выплатить достаточные компенсации после закрытия производства.
Обновлено в 04:04
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Общество
Познер сказал, где надо похоронить Ленина
Телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что тело Владимира Ленина следует захоронить там, где просил сам вождь революции – рядом с могилой его сестры в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:38
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Общество
Команда Кусто получила визы и вылетает в Россию
Организация Whale Sanctuary Project 29 марта сообщила, что Кусто получил приглашение от российских властей и рассчитывает принять участие в операции по спасению и реабилитации белух и косаток, содержащихся в бухте Средней в Приморском крае.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Украина запретила прямые авиаперелеты с Россией
Правительство Украины запретило нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.
Обновлено в 05:25
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено 01 апреля в 07:44
Финансы
ЦБ купил валюту для Минфина на 18,3 млрд рублей
Минфин с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 310 млрд рублей, ежедневный объем покупки валюты составит 15,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 03:28
Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
В Академии Можайского в Петербурге прогремел взрыв
Обновлено вчера в 07:07
Транспорт
Названы станции метро Москвы, на которых в 2019 году пройдет капремонт
В Москве на 2019 год запланированы реконструкция и капитальный ремонт на 14 объектах метрополитена, в числе которых станции "Лубянка", "Красные ворота" и "Кропоткинская", заявил на пресс-конференции в среду руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.
Обновлено в 04:24
Политика
ООН признала часть Арктики продолжением России
Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу РФ, заявил глава Роснедр Евгений Киселев.
Обновлено в 04:53
Политика
Кремль негативно оценил «пакет мер» НАТО в Черном море
Кремль негативно относится к инициативе НАТО ввести ряд мер для «сдерживания» России в Черном море.
Обновлено в 05:18
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Обновлено в 05:03
Политика
«Надгробие» Путина установили в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге неизвестные установили надгробие Путина. Снимки в своем Twitter опубликовал фотограф Давид Френкель.
Обновлено в 03:04
Хоккей
Радулов признан второй звездой дня в НХЛ
Второй звездой назван форвард «Даллас Старз» Александр Радулов, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:2). 32-летний нападающий обновил личный рекорд по голам за один сезон (29).
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Главком сухопутных войск рассказал, что будет на параде 9 мая
В день 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне зрители смогут увидеть на главной площади страны ЗРПК «Панцирь-С», ОТРК «Искандер-М», РК «Ярс», ЗРК «Бук-М2», самоходные гаубицы «Мста-С», автомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», а также новые танки «Армата», БТР «Бумеранг».
Обновлено в 02:30
Политика
Климкин дал прогноз по отношениям России и Украины при Зеленском
В случае победы кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на выборах президента Украины Киев не будет менять внешнеполитический курс и сближаться с Москвой, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Обновлено вчера в 19:01
Футбол
Венгер: «Когда умру, прежде чем выбрать между раем и адом, спрошу, куда попали судьи»
Экс-главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился воспоминаниями о чемпионском сезон-2003/04, в котором его команда не проиграла ни в одном матче чемпионата Англии.
Обновлено в 01:43
Происшествия
На территории детского сада в Уфе обвалился грунт
Госкомитет по чрезвычайным ситуациям в республике сообщил о факте обвала грунта на территории детского сада.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Китаянка с вирусом проникла в резиденцию Трампа
Гражданка Китая с четырьмя телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа во Флориде, пишет The New York Times.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Трамп подтвердил готовность закрыть границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Президент Казахстана прибыл в Россию с первым официальным визитом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:12
Авто
Ford представил новое поколение кроссовера Kuga
Компания Ford представила новое поколение кроссовера Kuga, которое выйдет на европейский рынок в 2019 году.
Обновлено в 03:35
Общество
В трех парках Петербурга появятся площадки для шашлыков
Депутаты Петербурга 3 апреля приняли в первом чтении законопроект, предлагающий оборудовать парки в городе местами для шашлыков.
Обновлено в 03:51
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске решила закрыть бар на Шри-Ланке
Младшая сестра Жанны Фриске решила закрыть свой бар на Шри-Ланке. Это временная мера пока в курортном местечке не пройдет сезон дождей.
Обновлено вчера в 10:27