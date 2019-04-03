Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в маеRT на русском 04:23

Осенью 2018 года кабмин утвердил перенос выходных дней в 2019 году. Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3 и 10 мая.
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Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

URA.Ru04:34

Россиянам напомнили о длинных майских каникулах

Газета.Ru04:27

Россияне будут работать два дня на неделе перед майскими праздниками

Телеканал 360°01:14

Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

РИА Новости04:18

Россияне получат на майские праздники девять выходных

ТАСС03:56

Майские праздники 2019: официальные выходные

Упрощёнка05:25

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

RT на русском04:23
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:33, Ашберн
Экономика

В России предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в качестве меры борьбы с так называемым зарплатным рабством, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:36
Общество

Рабочие автозавода Ford в Ленобласти могут начать митинговать

Сотрудники автозавода Ford в городе Всеволожске Ленинградской области могут выйти на митинги, если руководство предприятия не пойдет на встречу рабочим и не пообещает выплатить достаточные компенсации после закрытия производства.
Обновлено в 04:04
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Общество

Познер сказал, где надо похоронить Ленина

Телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что тело Владимира Ленина следует захоронить там, где просил сам вождь революции – рядом с могилой его сестры в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:38
Экономика

Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках

Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Общество

Команда Кусто получила визы и вылетает в Россию

Организация Whale Sanctuary Project 29 марта сообщила, что Кусто получил приглашение от российских властей и рассчитывает принять участие в операции по спасению и реабилитации белух и косаток, содержащихся в бухте Средней в Приморском крае.
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Украина запретила прямые авиаперелеты с Россией

Правительство Украины запретило нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.
Обновлено в 05:25
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено 01 апреля в 07:44
Финансы

ЦБ купил валюту для Минфина на 18,3 млрд рублей

Минфин с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 310 млрд рублей, ежедневный объем покупки валюты составит 15,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 03:28
Политика

Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности

Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

В Академии Можайского в Петербурге прогремел взрыв

Обновлено вчера в 07:07
Транспорт

Названы станции метро Москвы, на которых в 2019 году пройдет капремонт

В Москве на 2019 год запланированы реконструкция и капитальный ремонт на 14 объектах метрополитена, в числе которых станции "Лубянка", "Красные ворота" и "Кропоткинская", заявил на пресс-конференции в среду руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.
Обновлено в 04:24
Политика

ООН признала часть Арктики продолжением России

Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу РФ, заявил глава Роснедр Евгений Киселев.
Обновлено в 04:53
Происшествия

СК завел дело по факту убийства женщины на Кутузовском проспекте

Обновлено в 04:00
Политика

Кремль негативно оценил «пакет мер» НАТО в Черном море

Кремль негативно относится к инициативе НАТО ввести ряд мер для «сдерживания» России в Черном море.
Обновлено в 05:18
Происшествия

ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории

Обновлено в 05:03
Политика

«Надгробие» Путина установили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные установили надгробие Путина. Снимки в своем Twitter опубликовал фотограф Давид Френкель.
Обновлено в 03:04
Хоккей

Радулов признан второй звездой дня в НХЛ

Второй звездой назван форвард «Даллас Старз» Александр Радулов, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:2). 32-летний нападающий обновил личный рекорд по голам за один сезон (29).
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Главком сухопутных войск рассказал, что будет на параде 9 мая

В день 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне зрители смогут увидеть на главной площади страны ЗРПК «Панцирь-С», ОТРК «Искандер-М», РК «Ярс», ЗРК «Бук-М2», самоходные гаубицы «Мста-С», автомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», а также новые танки «Армата», БТР «Бумеранг».
Обновлено в 02:30
Политика

Климкин дал прогноз по отношениям России и Украины при Зеленском

В случае победы кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на выборах президента Украины Киев не будет менять внешнеполитический курс и сближаться с Москвой, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Обновлено вчера в 19:01
Футбол

Венгер: «Когда умру, прежде чем выбрать между раем и адом, спрошу, куда попали судьи»

Экс-главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился воспоминаниями о чемпионском сезон-2003/04, в котором его команда не проиграла ни в одном матче чемпионата Англии.
Обновлено в 01:43
Происшествия

На территории детского сада в Уфе обвалился грунт

Госкомитет по чрезвычайным ситуациям в республике сообщил о факте обвала грунта на территории детского сада.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Китаянка с вирусом проникла в резиденцию Трампа

Гражданка Китая с четырьмя телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа во Флориде, пишет The New York Times.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Трамп подтвердил готовность закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Президент Казахстана прибыл в Россию с первым официальным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:12
Авто

Ford представил новое поколение кроссовера Kuga

Компания Ford представила новое поколение кроссовера Kuga, которое выйдет на европейский рынок в 2019 году.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта

Обновлено в 04:37
Общество

В трех парках Петербурга появятся площадки для шашлыков

Депутаты Петербурга 3 апреля приняли в первом чтении законопроект, предлагающий оборудовать парки в городе местами для шашлыков.
Обновлено в 03:51
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске решила закрыть бар на Шри-Ланке

Младшая сестра Жанны Фриске решила закрыть свой бар на Шри-Ланке. Это временная мера пока в курортном местечке не пройдет сезон дождей.
Обновлено вчера в 10:27
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