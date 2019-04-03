Роструд напомнил о длинных выходных в маеRT на русском 04:23

Осенью 2018 года кабмин утвердил перенос выходных дней в 2019 году. Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3 и 10 мая.

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Экономика В России предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в качестве меры борьбы с так называемым зарплатным рабством, передает ТАСС.

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Общество Команда Кусто получила визы и вылетает в Россию Организация Whale Sanctuary Project 29 марта сообщила, что Кусто получил приглашение от российских властей и рассчитывает принять участие в операции по спасению и реабилитации белух и косаток, содержащихся в бухте Средней в Приморском крае.

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